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«قعدوني في البيت».. أحمد السعدني: أعاني من آلام في الكتف والرقبة

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«قعدوني في البيت».. أحمد السعدني: أعاني من آلام في الكتف والرقبة «قعدوني في البيت».. أحمد السعدني: أعاني من آلام في الكتف والرقبة

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أكد الفنان أحمد السعدني أنه يعاني من بعض الآلام في الكتف والرقبة تتطلب منه الراحة بأمر الفريق الطبي، مع إجراء عدة جلسات للعلاج الطبيعي حتي يتجاوز تلك الآلام.

وكتب السعدني، عبر حسابه الشخصي على موقع «إنستجرام»: «أول ما ابتديت أسخن وأرجع للجيم، كتفي ورقبتي قعدوني في البيت، بروح أعمل جلسات علاج طبيعي، واول ما أخف هاحاول أرجع تاني إن شاء الله.. أتمرن لأن الرياضة بتفرق كتير في النفسية باختصار هي دي الحياة».

وانتهى السعدني مؤخرا من تصوير مشاهده في فيلم «200 جنيه» تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين، ويعتمد على البطولة الجماعية حيث يضم كل من إسعاد يونس، هاني رمزي، ليلى علوي، عمرو عبدالجليل، خالد الصاوي، أحمد رزق، محمد فراج، آسر ياسين، ملك قورة، مي سليم، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه حول ورقة الـ200 جنيه، وكيف تنتقل من شخص إلى آخر من مختلف الطبقات الاجتماعية.

المصرى اليوم

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