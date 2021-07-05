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انطلاق الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة من القاهرة

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انطلاق الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة من القاهرة انطلاق الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة من القاهرة
القاهرة - خاص بـ " وكالة أخبار المرأة "

 انطلقت من العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة فعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة التى تتسلم خلال فعاليات المؤتمر الرئاسة وتمثلها الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة  ورئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة،
 تعقد الدورة الثامنة تحت عنوان  "الحفاظ على مكتسبات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى ظل جائحة كوفيد – 19 وما بعدها " في الفترة من 5-8 يوليو 2021 بحضور لفيف من  الوزراء /ات ورؤساء الوفود وممثلو دول منظمة التعاون الإسلامي والجهات والهيئات والاجهزة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وكافة المنظمات الإقليمية والدولية .
 تتضمن الفعاليات عقد اجتماعات الدورة الاستثنائية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي
وسيتم خلال المؤتمر عرض تقارير الأمين العام للمنظمة حول تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر الوزاري السابع حول دور المرأة في التنمية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ووفود المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي واللجنة الاستشارية للمرأة، الى جانب استعراض جهود الدول الأعضاء في مجال تمكين المرأة وتنفيذ خطة "أوباو" .  واعتماد القرارات الصادرة من المؤتمر......"
جدير بالذكر أن "منظمة التعاون الاسلامي" تعد ثاني أكبر منظمة بعد الأمم المتحدة في عدد الدول حتى يصل عددهم الى 57 دولة وهي تضم كل الدول الاسلامية العربية وغير العربية، ومقرها جده بالمملكة العربية ، وتعتبر مصر من اوائل الدول المنضمة كعضو مؤسس للمنظمة عام 1969
 هذا وقد جاء اختيار مصر لاستضافة وتنظيم الدورة الثامنة لمؤتمر وزراء المرأة لدول منظمة التعاون الإسلامي بناءً على القرار الذي صدر في المؤتمر السابع الذي عقد في وجادودو ببوركينافاسو .

وكالة أخبار المرأة

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