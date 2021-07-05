أخبار عاجلة

رئيس «الوقود النووى»: لن يتم الاكتفاء بإنشاء مشروع محطة الضبعة فقط -
محافظ الفيوم يُكّرم أسر شهداء الجيش والشرطة (صور) -
مساعد وزير الصحة للفيروسات الكبدية يزور مركز «تحيا مصر» بالأقصر -
جدة .. تخصص 7 مواقع لبيع الأنعام بواسطة السيارات المتنقلة خلال موسم الحج -
جدة.. اعتماد 1145 مسجداً لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك -
حياته كُلها شقاء ولا أحد يرعاه.. حكاية عم عيسى من أشهر مبيض فى عابدين لتأجير السلالم -
وكيل «تعليم الأقصر»: لا شكاوى من امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية -
طلب إحاطة بشأن الأجازات الإستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة -
«المحامين»: توافر استمارة الاشتراك بخدمة بوابة التشريعات بالنادي النهري -
تستقبل 20 ألف طفل سنويًا.. الخشت يفتتح وحدة أمراض القلب بمستشفى أبوالريش الياباني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الفرنسي "فينجر" يضم صوته للمطالبة بإقامة كل عامين

Print
الفرنسي "فينجر" يضم صوته للمطالبة بإقامة كأس العالم كل عامين الفرنسي "فينجر" يضم صوته للمطالبة بإقامة كل عامين
طالب بتخفيف عبء المباريات الدولية على اللاعبين

الفرنسي

يسعى الفرنسي آرسين فينجر مدرب فريق أرسنال الإنجليزي السابق، إلى إقناع القوى الكروية في أوروبا بتنظيم بطولة كل عامين بدلاً من النظام الحالي كل 4 أعوام.
كما يقترح فينجر في الوقت نفسه تخفيف عبء المباريات الدولية على اللاعبين.
وصرح فينجر، مدير تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، إلى مجلة "كيكر" الألمانية الرياضية الاثنين بأن تنظيم دورة كأس العالم على أساس 4 أعوام لم تكن "أمراً محفوراً في الصخر لأن هناك العديد من الفرق أكثر مما هو في أوروبا".
وأوضح : "إذا أردت تحسين مستوى المباريات حول العالم، عليك أن تفكر في هذا، لأنه إلى جانب 55 دولة تابعة لليويفا، هناك 156 دولة أخرى في العالم".
وأضاف: "هناك 211 دولة الآن من الأعضاء بالفيفا، ومنها 133 منها لم يسبق لها المشاركة في كأس العالم، وهذه الدولة تنتظر على كأس العالم كل 4 أعوام، دون أن يكون لديها فرصة للمشاركة فيها".
وتقرر تمديد حجم كأس العالم من 32 إلى 48 منتخباً بداية من نسخة 2026، ومن الممكن أن تكون إقامة البطولة كل عامين في المستقبل فكرة أخرى تساهم في مشاركة مزيد من البلدان في البطولة التي احتكرت دول أوروبا وأمريكا الجنوبية لقبها حتى الآن.
وشهدت نسخة 2002 بكوريا الجنوبية واليابان فقط وصول فريق واحد من خارج القارتين للمربع الذهبي وهو منتخب كوريا الجنوبية.
وأضاف فينجر أنه لا يريد أيضاً مشكلة مع اليويفا الذي يقيم بطولته القارية (يورو) كل 4 أعوام بالتبادل مع نهائيات كأس العالم.
ومن أجل تخفيف أي توترات، اقترح فينجر تغيير فترة انضمام اللاعبين للمنتخبات الوطنية من عدة فترات قصيرة إلى فترة أو اثنتين أطول مع خوض عدد أقل من المباريات.
وقال فينجر إن المنتخبات الوطنية يمكن أن تتجمع في أكتوبر لمدة شهر كامل على أن تلعب جميع التصفيات المؤهلة للبطولة في الصيف التالي، بعد أن تكون هناك فترات راحة مضمونة.
وقال فينجر: "هذا سيعني سفر أقل للاعبين والمزيد من الوضوح والاستمرارية لجميع المشاركين وتقليل مخاطر الإصابة".

وأضاف: "تخيل الأمر بالطريقة التالية: كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، 2027 بطولة أوروبية وبطولات قارية أخرى، كأس العالم مرة أخرى في عام 2028، وهكذا".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
خسارة منتخب مصر للشابات أمام بيلاروسيا 3-2 في كأس العالم للكرة الطائرة

خسارة منتخب مصر للشابات أمام بيلاروسيا 3-2 في كأس العالم للكرة الطائرة

المشروبات وموقف قطر من المثليين.. ناصر الخاطر يتحدث عن تنظيم بلاده لكأس العالم

المشروبات وموقف قطر من المثليين.. ناصر الخاطر يتحدث عن تنظيم بلاده لكأس العالم

لاعب الزمالك : أتمني التتويج بلقب كأس العالم للأندية مع الأبيض

لاعب الزمالك : أتمني التتويج بلقب كأس العالم للأندية مع الأبيض

علي هشام: أتمنى التتويج بلقب كأس العالم للأندية مع الزمالك

علي هشام: أتمنى التتويج بلقب كأس العالم للأندية مع الزمالك