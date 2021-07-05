«محلية النواب» توصي «التنمية المحلية» بشرح قانون انتظار المركبات لجميع المحافظات

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أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، لمناقشة تطبيق قانون مواقف انتظار المركبات، وزارة التنمية المحلية بعقد ورشة عمل لجميع المحافظات لشرح قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع وأهدافه، واعتبار ما طرحته محافظة القاهرة إطارا إرشاديا.

كما أوصت اللجنة بإلزام محافظة القاهرة بإفادة اللجنة بصورة من عدد من كراسات الشروط والطرح وتسلم لأمانة اللجنة.

وقال النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة: «لا أتخيل أن المحافظات تنفذ هذا القانون بدون عقد جلسة شارحة للقانون ولائحته، هذا القانون معني بانتظار المركبات في الشوارع، لازم تشرح لهم كل تفاصيل وأهداف القانون، وهل الطرح لأماكن الانتظار كلي ولا جزئي ولا فردي، وأريد معرفة ما تتضمنه كراسات الشروط».

وتابع: «علي وزارة التنمية المحلية أن تعقد جلسة تشرح فيها للمحافظات كيفية تطبيق القانون وكل ما يخص إصدار التراخيص».

وأشاد «السجيني» باستعدادات محافظة القاهرة لتطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات، وبالطرح الذي عرضه سكرتير عام محافظة القاهرة، وقال إن ذلك أمر طبيعي، باعتبار أن القاهرة أكبر محافظة.

و قال «السجينى» إن اللائحة التنفيذية فيها عوار لأن المادة الأولي فيها خالية من أي إشارة للجنة المختصة، موجها حديثه لوزارة التنمية المحلية، مضيفا: «ليه مبتسمعوش كلامنا، الإدارة المركزية في هذا الملف غير موجودة».

من جانبه أشار النائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يجب تقديم بيان من وزارة التنمية المحلية، بشأن باقي المحافظات ماذا فعلت بخصوص تطبيق هذا القانون، مضيفا: «باقي المحافظات عملت إيه، محتاجين مسؤول يقدر حجم المسئولية على عاتقه، النهاردة محافظة القاهرة طرحت وعرضت بشكل جيد، وكذلك الجيزة، فهل باقي المحافظات سلكت هذا المسلك أم مازالت تحتاج من يشرح لها القانون».

و قال المستشار وليد أحمد إبراهيم، المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية: «فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون، تم توجيه كتاب دوري برقم 19 لسنة 2021، لكل المحافظات بإصدار القانون ولائحته للاستعداد للتطبيق، وتم تشكيل اللجنة العليا في كل المحافطات، وذلك كان في شهر يناير الماضي».

وتابع: «اللائحة التنفيذية تضمنت النص على وضع اللافتات الإرشادية في أماكن الانتظار، عن الأسعار وغيرها، والالتزام بزي معين لمنظمي انتظار المركبات.