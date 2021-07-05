سكرتير عام مساعد قنا تترأس اجتماع مجلس أمناء نادي الفتيات

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ترأست المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، الاثنين، اجتماع مجلس أمناء نادى الفتيات بقنا لمتابعة وتحسين وزيادة الخدمات والأنشطة الصيفية التي يقدمها النادي للمترددات عليه، بعد توقف وتعليق كل الأنشطة بالنادي بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت إبراهيم الدور الفعَّال الذي يقوم به النادي في تقديم الخدمات الرياضية والثقافية والترفيهية والاجتماعية للفتيات والسيدات بقنا، وكذلك دوره في إتاحة الفرصة كاملة أمامهن لممارسة الرياضات المختلفة مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية.

وأضافت أن مجلس إدارة النادي وافق على استمرار فتح باب الاشتراك الشهري في تدريب السباحة بقيمة 300 جنيه، بالإضافة إلى نشاط السباحة الحر الخاص (البرايفت) للمترددات من غير اشتراك النادي، والذى يتيح للفتيات والسيدات بالنادي الاستفادة والاستمتاع بحمام السباحة، كما ناقش مجلس الإدارة الإجراءات اللازمة لتجهيز ملعب لكرة اليد، وخطة الصيانة والتجديد بالنادي.