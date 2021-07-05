أخبار عاجلة

رئيس «الوقود النووى»: لن يتم الاكتفاء بإنشاء مشروع محطة الضبعة فقط -
محافظ الفيوم يُكّرم أسر شهداء الجيش والشرطة (صور) -
مساعد وزير الصحة للفيروسات الكبدية يزور مركز «تحيا مصر» بالأقصر -
جدة .. تخصص 7 مواقع لبيع الأنعام بواسطة السيارات المتنقلة خلال موسم الحج -
جدة.. اعتماد 1145 مسجداً لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك -
حياته كُلها شقاء ولا أحد يرعاه.. حكاية عم عيسى من أشهر مبيض فى عابدين لتأجير السلالم -
وكيل «تعليم الأقصر»: لا شكاوى من امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية -
طلب إحاطة بشأن الأجازات الإستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة -
«المحامين»: توافر استمارة الاشتراك بخدمة بوابة التشريعات بالنادي النهري -
تستقبل 20 ألف طفل سنويًا.. الخشت يفتتح وحدة أمراض القلب بمستشفى أبوالريش الياباني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

طالبان: نعتزم تقديم اقتراح سلام إلى الأفغانية الشهر المقبل

Print
طالبان: نعتزم تقديم اقتراح سلام إلى الحكومة الأفغانية الشهر المقبل طالبان: نعتزم تقديم اقتراح سلام إلى الأفغانية الشهر المقبل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المتحدث باسم حركة «طالبان» الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، أن حركته تعتزم التقدم باقتراح سلام مكتوب إلى الأفغانية خلال الشهر المقبل.

وشدد ذبيح الله على أن محادثات السلام ستسرع في الأيام المقبلة، متوقعا أن «تدخل مرحلة مهمة... بطبيعة الحال ستتعلق بخطط السلام»، بحسب «رويترز».

وقال «من المحتمل أن يستغرق الأمر شهرا للوصول إلى تلك المرحلة حيث سيتبادل الجانبان خطتهما المكتوبة للسلام»، لافتا إلى أن الجولة الأخيرة من المحادثات كانت في منعطف حاسم.

وأكد المتحدث باسم «طالبان» أنهم جادون في محادثات السلام مع الحكومة الأفغانية، قائلا: «على الرغم من أن لنا (طالبان) اليد العليا في ساحة المعركة، إلا أننا جادون للغاية بشأن المحادثات والحوار».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اتساع نطاق المعارك بين قوات الحكومة وطالبان

اتساع نطاق المعارك بين قوات الحكومة وطالبان

الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى

الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري