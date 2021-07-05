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صرح المتحدث باسم حركة «طالبان» الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، أن حركته تعتزم التقدم باقتراح سلام مكتوب إلى الحكومة الأفغانية خلال الشهر المقبل.

وشدد ذبيح الله على أن محادثات السلام ستسرع في الأيام المقبلة، متوقعا أن «تدخل مرحلة مهمة... بطبيعة الحال ستتعلق بخطط السلام»، بحسب «رويترز».

وقال «من المحتمل أن يستغرق الأمر شهرا للوصول إلى تلك المرحلة حيث سيتبادل الجانبان خطتهما المكتوبة للسلام»، لافتا إلى أن الجولة الأخيرة من المحادثات كانت في منعطف حاسم.

وأكد المتحدث باسم «طالبان» أنهم جادون في محادثات السلام مع الحكومة الأفغانية، قائلا: «على الرغم من أن لنا (طالبان) اليد العليا في ساحة المعركة، إلا أننا جادون للغاية بشأن المحادثات والحوار».