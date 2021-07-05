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مصرف لبنان المركزي يرصد 400 مليون دولار لتمويل واردات الأدوية والطحين

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مصرف لبنان المركزي يرصد 400 مليون دولار لتمويل واردات الأدوية والطحين مصرف لبنان المركزي يرصد 400 مليون دولار لتمويل واردات الأدوية والطحين

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أعلن مصرف لبنان المركزي الاثنين، أنه سيرصد ما يصل إلى 400 مليون دولار لتمويل واردات الأدوية الحيوية والطحين.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قوله: "سيقوم حاكم مصرف لبنان بتسديد الاعتمادات والفواتير التي ستقدم إلى مصرف لبنان من قبل المصارف والتي تتعلق بالأدوية، لا سيما أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية، وفقا للأولويات التي تحددها وزارة الصحة العامة استنادا إلى قرار المبلغ إليه يوم الجمعة 2 يوليو 2021 ضمن مبلغ لا يتعدى 400 مليون دولار، يغطي أيضا مستوردات أخرى بما فيها الطحين بما يضمن احترام نسبة التوظيفات الإلزامية."

ويعيش لبنان نقصا حادا في المحروقات يهدد بوقف عمل الأفران والمخابز وبالتالي بخلق أزمة جديدة تضاف إلى مجموع الأزمات المتراكمة، وأبرزها فقدان مئات الأصناف من الأدوية في الصيدليات، وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة وغلاء المواد الغذائية مع انهيار سعر الليرة اللبنانية التي فقدت أكثر من 90% من قيمتها مقابل الدولار، وغيرها من الأزمات.

المصرى اليوم

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