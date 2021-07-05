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يزن ناصر ينتهي من تصوير كليب جديد للفنانة اللبنانية كريستينا صوايا في سوريا

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يزن ناصر ينتهي من تصوير فيديو كليب جديد للفنانة اللبنانية كريستينا صوايا في سوريا يزن ناصر ينتهي من تصوير كليب جديد للفنانة اللبنانية كريستينا صوايا في سوريا

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انتهى المخرج يزن ناصر مؤخرا من تصوير كليب (كل دا يطلع منك) للفنانة اللبنانية وملكة جمال لبنان، كريستينا صوايا، في سوريا.

وقال يزن ناصر إنه متفائل بالتعامل مع الفنانة كريستينا صوايا ويتطلع لإخراج عمل ثاني معها، وإنه يتوقع عودة قوية للفنانين العرب وشركات الإنتاج العربية لإنتاج وتصوير أعمالهم من داخل سوريا.

وتابع أن سوريا بلداً متكامل جغرافياً لاختيار أماكن التصوير السينمائية والجمالية، ويتوفر فيها جميع المعدات السينمائية الحديثة والأساسية للتصوير، كما دعى جميع الفنانين السوريين أن يدعو متابعينهم وأصدقائهم من شركات الإنتاج ورجال الأعمال لزيارة سوريا.

وأضاف يزن ناصر: «مؤخراً سمعنا كثيراً من بعض الفنانين السوريين يتكلمون سلباً بالكثير من الأمور وبالأخص عن العمل في المجال الفني السوري، لكن في الحقيقة الوضع مختلف كلياً عن ما سمعناه وهذا يعتبر ضرر كبير بالتسويق الخارجي للفن السوري».

وأعلن المخرج يزن ناصر أنه يحضر حاليا لإخراج فيديو كليب عربي آخر لنجمة عربية مشهورة.

المصرى اليوم

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