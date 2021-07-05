ألمانيا وفرنسا والصين تدعو لاغتنام المحادثات النووية الإيرانية للوصول لاتفاق

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قمة افتراضية بين "ميركل" و"ماكرون" و"بينغ"

ذكر مصدر في الرئاسة الفرنسية، اليوم (الاثنين)، أن قادة فرنسا وألمانيا والصين دعوا جميع الأطراف المشاركة في المحادثات النووية الإيرانية إلى اغتنام الفرصة التي تتيحها محادثات فيينا للتوصل إلى اتفاق.

ونقلت "رويترز" عن المصدر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الصيني شي جين بينغ تحدثوا لأكثر من ساعة في اتصال عبر تقنية الفيديو.

وتجرى في فيينا محادثات بين إيران وقوى دولية كبرى بشأن الاتفاق حول برنامج طهران النووي، تهدف إلى إحيائه بعد انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018.