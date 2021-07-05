ضبط وإعدام 28.5 طن أغذية وغلق مصنعين في حملة رقابية بالشرقية

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ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة موسعة للمرور علي المصانع والمنشآت الغذائية بمراكز ومدن بلبيس والزقازيق، تم خلالها مداهمة عدد من مصانع للمواد الغذائية.

وتبين وجود مصنعين للمخللات ولتصنيع منتجات اللحوم ببلبيس بهما نقص شديد في الاشتراطات الصحية والثاني يعمل بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنعين لما يمثلاه من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين، كما تم ضبط وإعدام أكثر من ٢٥ طن أغذية لسوء التخزين وعدم وجود بيانات على المنتجات، وإعدام ٣.٥ طن منتجات لحوم ومخللات، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب ١٤ عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير ٧ محاضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.