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قال الدكتور عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، إن سياحة اليخوت واحدة من أهم البرامج السياحية الغنية التي تجذب شرائح مرتفعة الإنفاق.

وأضاف عبداللطيف، في تصريحات الاثنين، أن مصر تتمتع بالعديد من المنتجعات السياحية التي تستطيع تنفيذ برامج سياحية باليخوت، حيث يمكن ربط عدة منتجعات سياحية مصرية في رحلة واحدة ويمكن إعداد برنامج سياحي مشترك يربط بين وجهات سياحية في مصر ووجهات ببلاد سياحية أخرى.

وتابع: «الاهتمام بسياحة اليخوت سيكون له دور كبير في تنشيط الحركة العربية والخليجية للمدن السياحية في البحر الأحمر مثل شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم لقربها من دول الخليج، وكثير من مواطني تلك الدول يفضلون التنقل باليخوت الخاصة بهم، وهذا يتطلب وجود مراسي تستوعب الحركة المنتظرة ولابد من تسهيل في إجراءات الدخول من تصاريح وموافقات من الجهات المختلفة».

ودعا عبداللطيف إلى ضرورة وضع خطة واضحة ومحددة لتنشيط سياحة اليخوت في مصر وتسهيل الإجراءات المطلوبة لدخولها من أجل جذب المزيد من اليخوت والسفن السياحية بهدف زيادة الحركة الوافدة.

وأكد أن تنشيط سياحة اليخوت سيستفيد منه بالدرجة الأولى المدن المطلة على البحر المتوسط، مثل مرسى مطروح والإسكندرية والعلمين، لأن النسبة الأكبر من حركة اليخوت تأتي عن طريق البحر الأبيض المتوسط ويأتي في المرتبة الثانية منطقة البحر الأحمر.

ودعا إلى ضرورة منح امتيازات لليخوت والمراكب السياحية التي ترسو بالموانئ المصرية، منها تخفيض الرسوم لأن عائد السياحة من هذا النشاط عالي جدا ويغطي أي تسهيلات ممنوحة.

وقال إن دولا أوروبية مثل إسبانيا واليونان وقبرص نجد أنها تجذب سياحة اليخوت والسفن السياحية العملاقة إليها لما تتمتع به من بنية قوية وخدمات لوجستية كبيرة في مجال اليخوت وهي منافس قوي أيضا لكم التسهيلات التي تقدمها لسياحة اليخوت والمراكب السياحية التي ترسو هناك ويجب أن نحذو حذوها في التسهيلات المقدمة لزوارها.

وأشار إلى وجود فرص قوية وواعدة لمصر في سياحة اليخوت والسفن السياحية لما نتميز به من مدن مطلة على البحرين الأبيض والأحمر لا يوجد لها مثيل بالعالم.

وقال عبداللطيف: «لا يجب أن نغفل ايضا الاهتمام بسياحة السفن السياحية العملاقة التي تحمل على متنها أكثر من ألفي سائح وتجوب منطقة حوض البحر المتوسط لزيارة عدد من الدول المطلة عليه مثل مصر واليونان وقبرص وإيطاليا، لأن بها ميزة كبيرة وهي الرحلات السريعة أو سياحة اليوم الواحد فعندما يتم استقبال هذه السفن على شواطئ الإسكندرية ومدينة العلمين في المستقبل القريب على سبيل المثال، فهذا يعني وجود رواج سياحي في الإسكندرية والقاهرة وبورسعيد من خلال القادمين عبر هذه السفن».

واقترح عبداللطيف دراسة تنفيذ خط ملاحي بين مرسى مطروح وجنوب إيطاليا من خلال تنظيم برامج سياحية لزيارة مطروح ومعالمها السياحية والاستمتاع بشواطئها، خاصة أن مرسى مطروح مؤهلة لاستقبال اليخوت والمراكب السياحية بشكل كبير.