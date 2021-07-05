محافظة الجيزة»: تسعيرة انتظار السيارات من 5 لـ 10 جنيهات.. والإيراد ارتفع لـ 28 مليون جنيه

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قال اللواء علاء بدران، سكرتير عام محافظة الجيزة، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الإثنين، لمناقشة تطبيق قانون انتظار المركبات في الشوارع، إن القانون يساهم في حل مشكلة وضع فوضوي قائم وغير منظم يسيطر عليه البلطجية، وأهم ما يتضمنه وجود عقوبة واضحة ضد من يمارس مهنة السايس بدون ترخيص.

و أضاف «بدران»: «كنا نعاني، من وجود بلطجية يسيطرون على المواقف، وكيف نحصل موارد من أماكن الانتظار والمواقف، فالقانون نظم كل هذه الأمور، وإجراءات إصدار التراخيص، اللجنة شكلت وحددنا التسعيرة في أماكن بعينها، وطرحنا أماكن انتطار في بعض الأماكن، وتم تحديد الأماكن المسموح فيها بالانتظار، والتسعيرة تتراوح من 5- 10 جنيه للعربيات الملاكي، وبدأنا إصدار تراخيص للأفراد».

و تابع: «في العام التي صدر فيها التشريع كان إيرادنا من أماكن وساحات الانتطار نحو 28 مليون، بعدما كان 20 مليون في السنة السابقة، وتم حصر 190 مكان وساحة حتي الآن».

و قال اللواء عبدالفتاح تمام، سكرتير عام محافظة الإسكندرية إنه تم تشكيل لجنة لتفعيل القانون وحصر أماكن الانتظار، ودراسة معدلات التردد على هذه الأماكن والعائد، تم طرح 38 موقع، بتشغيل تجريبي لكن سيحتاج الأمر عمالة عديدة، ونواصل عملية الطرح حاليا، ونجهز إجراءات ونماذج الترخيص والرسوم وفقا للقانون«.

وأشار سكرتير عام محافظة القاهرة، إلى ضرورة توضيح الفرق بين ساحة الانتظار ومكان الانتظار، حتي لا يحدث أي خطأ في التطبيق.