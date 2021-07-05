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اعتماد نتيجة أوائل طلاب الشهادة الإعدادية في أسوان

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اعتماد نتيجة أوائل طلاب الشهادة الإعدادية في أسوان اعتماد نتيجة أوائل طلاب الشهادة الإعدادية في أسوان

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اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نتيجة الاختبارات المحايدة التي تم إجراؤها أمس لأوائل الطلاب والطالبات الحاصلين على الدرجة النهائية في الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020/ 2021 وهو الذي يأتي في أول سابقة على مستوى محافظات الجمهورية لتحقيق العدالة التعليمية بين الطلاب، حيث قام بعرض نتيجة الاختبار الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان.

وقدّم اللواء أشرف عطية التهنئة لأبنائه الطلاب الذين حققوا المراكز الأولى التي يستحقونها، كما قدم التهنئة لأولياء الأمور الذين جنوا ثمار نجاح وتفوق أبنائهم وهو ما يؤكد على نجاح مبادرة المحافظ لإعداد قائمة الشرف التي سيتم وضع العشرة الأوائل بها بكل شفافية من خلال تحديد المستوى التعليمى الذي أهل المتفوقين لتحقيق الدرجات النهائية في جميع المواد الدراسية، مشيرًا إلى أنه سيجري تنظيم حفل تكريم للمتفوقين الأربعاء المقبل، حيث سيتم منح العشرة الأوائل شهادات تقدير وميدالية التفوق من المحافظة ومكافأة مالية قدرها ألف جنيه، فيما سيتم منح الـ 40 طالبًا وطالبة اللاحقين للعشرة الأوائل في الترتيب شهادات تقدير وميدالية التفوق وذلك تقديراً لتفوقهم.

وأعطى محافظ أسوان توجيهاته بتشكيل لجنة لدراسة عزوف بعض الطلاب عن المشاركة في اختبار قائمة الشرف والبالغ عددهم 266 طالبًا وطالبة، من إجمالي 424 طالبا وطالبة حققوا الدرجات النهائية في الشهادة الإعدادية، حيث تقدم للاختبار فقط 158 طالبًا وطالبة، مع تحليل نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة نحو المسؤولين والمتسببين في ارتفاع النتائج لبعض الطلاب.

المصرى اليوم

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