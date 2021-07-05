إعادة 12 سيارة مسروقة بالقاهرة والجيزة وضبط المتهمين

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تمكنت أجهزة الأمن، الاثنين، من ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة إمبابة، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب حوادث سرقة السيارات بأسلوب «المفتاح المصطنع» متخذين من دوائر أقسام ومركز شرطة أول وثان أكتوبر، وثان زايد، والطالبية، والأهرام، والعمرانية، وبولاق الدكرور، والصف، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

بمواجهتهما، أقرا بارتكابهما 12 حادث سرقة سيارة بذات الأسلوب، وبإرشادهما تم ضبط السيارات المستولى عليها، إذ تمكنت قوات الأمن من ضبط عدد من السيارات لدى عميليهما «عاطلين لهما معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظتي الجيزة وأسيوط».

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.