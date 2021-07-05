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بث مباشر الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري على القنوات التالية

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بث مباشر الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري على القنوات التالية بث مباشر الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري على القنوات التالية

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تنطلق بعد قليل مباراة الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة الـ28 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وسيتم نقل اللقاء تلفزيونياً عبر شاشة أون تايم سبورت في تمام الساعة السابعة مساء بصوت المعلق بلال علام.

ويتواجد الإسماعيلي في المركز الثاني عشر من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز السابع بعدما تمكن من جمع 38 نقطة.

ويمكنكم استقبال التردد الجديد لمجموعة قنوات أون تايم سبورتس على النحو التالي:
التردد الجديد هو «.. 11861 معدل الترميز 27500..» .

المصرى اليوم

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