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انطلاق فاعليات الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري لـ«التعاون الإسلامي» بالعاصمة الإدارية

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انطلاق فاعليات الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري لـ«التعاون الإسلامي» بالعاصمة الإدارية انطلاق فاعليات الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري لـ«التعاون الإسلامي» بالعاصمة الإدارية

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انطلقت فعاليات الدورة الاستثنائية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، الاثنين في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور لفيف من الوزيرات والوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول الأعضاء في المنظمة، والتي تقام حتى 8 يوليو الجاري.

بدأت فعاليات الدورة الاستثنائية باجتماع على مستوى كبار الموظفين، شهد حضور السفير محمد نجم المندوب الدائم لمصر لدي منظمة التعاون الاسلامي، والدكتور طارق بخيت الأمين العام المساعد للشؤون الانسانية والثقافية والاجتماعية للمنظمة نيابة عن الأمانة العامة للمنظمة، والسفير إيهاب فوزى نائب المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة، وبحضور وفود الدول الأعضاء بمنظمة تنمية المرأة.

وفي كلمته، عبر السفير طارق بخيت عن بالغ الشكر والتقدير لمصر على استضافتها الاجتماع وعلى الترتيبات والجهود التي بذلتها لإنجاحه، كما رحب بوفود الدول الأعضاء في منظمة تنمية المرأة المشاركة في هذا الاجتماع التحضيري على مستوى كبار الموظفين للتمهيد للاجتماع الوزاري المزمع عقده بعد غد.

وأشاد بخيت بمبادرة الرئيس عبدالفتاح ، بتحمل تسديد حصص المساهمات السنوية للدول الأقل نموا في منظمة تنمية المرأة، وهي مبادرة متميزة تؤكد مجددا التزام مصر بتمكين المرأة في دول العالم الإسلامي.

وتضمن الاجتماع مناقشة عدد من الوثائق المتعلقة بعمل المنظمة ورفع توصية للمجلس الوزاري للمنظمة لاعتمادها.

المصرى اليوم

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