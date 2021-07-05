طلاب الأزهر في أسوان يؤدون الامتحانات وسط تطبيق للاجراءات الاحترازية

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تفقد محمود أحمد، الوكيل الثقافي لمنطقة أسوان الأزهرية، يرافقه إبراهيم صديق، المشرف العام على أعمال الامتحانات بالمنطقة، سير أعمال الامتحانات بمعاهد فتيات الصعايدة، الذي يضمّ لجان فتيات السايح وفتيات الشهيد بهاء الدين الجنايني ومعهد المويسات بنين، الذي يضم لجان الكرنك والشماخية والصعايدة ولجان معهد فتيات أحمد عبدالباسط، ومحمد عبدالمولى الثانوي بنين، بالإضافة إلى لجنة بنين وفتيات إدفو.

كما قاما اليوم بزيارة لجنة معهد بنين سلوا ومقرها معهد الكاجوج الابتدائي، والتي تضم معهد فتيات سلوا وفتيات الدكة، ولجنة فتيات الرديسية التي تضم معاهد الطوناب وادفو شرق العدوة والبحيرة.

وتم التأكيد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية وانضباط وهدوء اللجان مع التنبيه بضرورة التواصل مع غرفة عمليات المنطقة للعمل على حل أي مشكلة تواجه حسن سير الامتحانات فور حدوثها والتعامل مع أي ظروف طارئة.