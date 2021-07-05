وزير السياحة يلتقي سفير سويسرا بالقاهرة

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استقبل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، الاثنين، بول جارنيه، سفير سويسرا بالقاهرة، وإليزابيث جيلجن، نائب السفير، لمناقشة سبل تعزيز التعاون السياحي والأثري بين البلدين.

حضر اللقاء الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمستشار عبدالمحسن شافعي، المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بالوزارة، والدكتور كورنيليوس فون بيلجريم، مدير المعهد السويسري للأبحاث المعمارية والأثرية.

وأكد وزير السياحة عمق العلاقات الثنائية بين مصر وسويسرا في كل المجالات وخاصة مجال العمل السياحي والأثري مشيدا بثقة السلطات السويسرية بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر منذ استئناف الحركة السياحية في يوليو 2020 كونها من أوائل الدول التي جاء سائحوها إلى مصر منذ استئناف الحركة مما يؤكد على ثقة دولة سويسرا في المقصد السياحي المصري وأنه مقصد آمن ومتميز طوال العام.

وأفاد السفير السويسري خلال الاجتماع بأن مصر لم تعد مدرجة على القائمة التي يحتاج السائحون القادمون منها الخضوع لفترة الحجر الصحي بسويسرا، مشيرًا إلى استئناف الخطوط الجوية السويسرية لرحلاتها إلى مصر منذ أول يوليو الجاري.

وأشاد السفير بالفعاليات السياحية والأثرية التي نظمتها الوزارة خلال الفترة الماضية، وخاصة موكب المومياوات الملكية، مما مكن العالم من التعرف على جمال المقصد السياحي المصري وعظمة حضارتها العريقة.

وتطرق الحديث إلى بحث تعزيز فرص التعاون في مجال الضيافة والفندقة وبناء القدرات والكوادر المدربة للعاملين بهذا القطاع والاستمرار في مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، حيث إن البلدين كانا قد وقعا اتفاقية تعاون عام 2010 في هذا الإطار.

جدير بالذكر أن عدد السائحين الذين زاروا مصر من سويسرا عام 2019 بلغ 120 ألف سائح، وفي عام 2020 35 ألف سائح، ومنذ يناير 2021 حتى شهر مايو الماضي بلغ عددهم 25 ألف سائح، كما أن هناك 6 بعثات أثرية تعمل في مصر.