بوتين يؤكد استعداد بلاده تقديم الدعم لطاجيكستان بعد التصعيد الأفغاني

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده تقديم الدعم لطاجيكستان على خلفية التصعيد في جارتها أفغانستان.

وبحسب بيان صدر، اليوم الاثنين، عن الكرملين أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية طاجيكستان، إمام على رحمون، أكد خلالها استعداد بلاده تقديم الدعم -على المستويين الثنائي وفي إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي-، على خلفية التصعيد في أفغانستان.

وخلال المحادثة الهاتفية ناقش بوتين بالتفصيل الوضع الصعب على الحدود الطاجيكية الأفغانية، الذي نتج عن تصعيد المواجهة المسلحة في أفغانستان.

ووفقا للبيان فقد تم الاتفاق بين الجانبين على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات، بغية تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية والتحالف.

وكان مستشار الرئيس الأفغاني للأمن القومي، حمد الله محب، قد أكد في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» سابقا أن حركة «طالبان» سيطرت على عدد من المناطق وتواصل تقدمها، لكن كابول تأمل ألا يصبح الوضع خارج السيطرة.