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الفلبين تستعيد 22 من العاملات الناجيات من الاتجار بالأشخاص في سوريا

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الفلبين تستعيد 22 من العاملات الناجيات من الاتجار بالأشخاص في سوريا الفلبين تستعيد 22 من العاملات الناجيات من الاتجار بالأشخاص في سوريا

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أعلنت الفلبين أنها استعادت 22 من مواطناتها العاملات في سوريا، والناجيات من الاتجار بالأشخاص والتوظيف غير القانوني.

وأوضحت السفارة الفلبينية في دمشق أن ذلك جاء في ضوء تعاون «جاد وفعال» أبدته الجهات السورية المختصة، وأكدت أن العاملات وصلن بلادهن في 26 من الشهر الماضي.

وذكر موقع «الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ـ سوريا»عن بيان السفارة الفلبينية أن «عملية استعادة العاملات تمت بعد إرسال وفد يضم خمسة دبلوماسيين إلى السفارة الفلبينية بدمشق وتمت مساعدتهن باتخاذ إجراءات قانونية من إقامة دعاوى قضائية ضد مكاتب التوظيف وأرباب العمل المسيئين» وأشار البيان إلى «تعاون وثيق مع كل من وزارات الخارجية والمغتربين والشؤون الاجتماعية والعمل والداخلية والعدل»

وأشار البيان إلى أن السفارة جمعت الأدلة الجرمية ووثقتها، وقالت إنها قدمت المساعدة للعاملات بهدف «مساءلة القائمين بالتوظيف غير القانوني في الفلبين وماليزيا ودبي وسوريا بالتعاون مع إدارة العمالة الفلبينية في الخارج والمجلس المشترك بين الوكالات لمكافحة الاتجار بالأشخاص إضافة إلى المشورات القانونية التي تبرع بها متطوعون»

وشكرت القائمة بأعمال السفارة بدمشق فيدا ثريا فيرزوسا إدارة الهجرة والجوازات في وزارة الداخلية والجهات المختصة في سوريا، ونوهت «بالاستجابة الكريمة التي لقيتها على طلبها منح العاملات الفلبينيات تأشيرات الخروج واعتبارها ذلك بمثابة هدية من سوريا إلى الفلبين»

المصرى اليوم

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