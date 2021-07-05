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نادين نجيم ترد على المتنمرين عليها واتهامها بإجراء جراحات التجميل

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نادين نجيم ترد على المتنمرين عليها واتهامها بإجراء جراحات التجميل نادين نجيم ترد على المتنمرين عليها واتهامها بإجراء جراحات التجميل

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تحدثت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عن تعرضها للتنمر والتعليقات المؤذية، بسبب تبدّل ملامحها بين الإطلالة والثانية في الآونة الآخيرة.

وقالت عبر برنامج «ET بالعربي» إنها اضطرت لإجراء عدد من عمليات التجميل بعد إصابتها إثر انفجار مرفأ بيروت، منذ ما يقرب من العام، حيث خضعت لعملية استمرت لـ6 ساعات متواصلة.

ولفتت إلى أنها تتجاهل كلام المتنمرين وتلقيها خلف ظهرها مضيفة: «الحلو حلو والبشع بشع مع أو بدون عمليات تجميل».

وعن حقيقة خضوعها للتجميل، قالت: «أوقات زاوية للكاميرا غلط بيصير تغيير، وما عاد يهموني ولا أتأثر بهيك القصص، أنا بحب حالي بكل المراحل، طبيعي الإنسان بيكبر ويتغير وإضاءة وتعب وضغط».

وكانت الفنانة حصلت على لقب ملكة جمال لبنان في عام 2007، وكانت ملامحها تختلف كثيرًا عن الوقت الحالي، وهو ما يقودها إلى مثل تلك الإتهامات بالخضوع لجراحات التجميل.

المصرى اليوم

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