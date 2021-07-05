إصابة الفنانة سامية الطرابلسي أثناء تصوير تماسيح النيل

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تواصل الفنانة سامية الطرابلسي تصوير مشاهدها في فيلم «تماسيح النيل» للمخرج سامح عبدالعزيز بمشاركة أبطاله كريم عفيفي، حمدي الميرغني ومصطفى خاطر، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وهنادي مهنا، وكريم عفيفي، ومحمد ثروت، وويزو، وسليمان عيد، ومحمد جمعة وبدرية طلبة، وهو من تأليف لؤي السيد.

وتعرضت «سامية» لإصابة في إحدى ساقيها أثناء التصوير عبارة عن كدمة ونشرت صورة من إصابتها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلّقت عليها: «تعرضت لإصابة مش المفروض آخد تعويض عليها ولا إيه؟».