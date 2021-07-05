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ارتكبوا 22 واقعة.. ضبط عصابة سرقة المساكن بـ6 أكتوبر

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ارتكبوا 22 واقعة.. ضبط عصابة سرقة المساكن بـ6 أكتوبر ارتكبوا 22 واقعة.. ضبط عصابة سرقة المساكن بـ6 أكتوبر

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تمكنت أجهزة الأمن، الاثنين، من ضبط 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب سرقة المساكن بأسلوب «كسر الباب»، متخذين من دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

بمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكابهم 22 حادث سرقة مساكن بذات الأسلوب، وأرشدوا عن أماكن إخفائهم المضبوطات المستولى عليها، والتي تم ضبطها لدى عملائهم (صاحب محل للمصوغات، صاحب محل أدوات كهربائية)، مقيمين بمحافظة الجيزة.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

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