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المملكة تقدّم مليون دولار أمريكي لدعم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في السودان

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المملكة تقدّم مليون دولار أمريكي لدعم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في السودان المملكة تقدّم مليون دولار أمريكي لدعم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في السودان
في اجتماع بمقر إقامة سفير خادم الحرمين بالخرطوم

المملكة تقدّم مليون دولار أمريكي لدعم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في السودان

اجتمع بمقر إقامة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، اليوم، رؤساء بعثات كل من: المملكة العربية ، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، بمشاركة رئيس البعثة الأممية المتكاملة للمساعدة الانتقالية لدى جمهورية السودان اليونيتامس فولكر بيريتس، وحضور المبعوث الأمريكي الخاص للسودان دونالد بوث، والمبعوث البريطاني الخاص للسودان روبرت فيرويذر، والمبعوث النرويجي الخاص للسودان إندري ستينسن، وسفيرة مملكة النرويج لدى السودان تريسي جيزيال.

وجرى خلال الاجتماع، مناقشة مخرجات مؤتمر باريس المؤتمر الدولي لدعم انتقال السودان، وتأكيد الدور المهم لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والدول الشريكة المساندة في تخفيف ديون جمهورية السودان لتمكين السودان من المضي اقتصادياً إلى الأمام، واستعادة مكانته الدولية، وتقديم الدعم لجهود السودانية الانتقالية لتمكينها من تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للشعب السوداني.

كما أعلن خلال الاجتماع عن استمرار دعم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في جمهورية السودان UNITAMS، وقد أعلنت المملكة العربية السعودية عن مساهمتها بمبلغ مليون دولار أمريكي لدعم البعثة لتمكينها من تفعيل البرامج الخاصة بها ودعم العملية الانتقالية السياسية، وتنفيذ اتفاقيات السلام، وبناء السلام، وحماية المدنيين، وضمان سيادة القانون، وتقديم المساعدات الاقتصادية والإنمائية، وتنسيق المساعدات الإنسانية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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