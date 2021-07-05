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"كلاسيكو" أوروبي من العيار الثقيل في نصف نهائي "يورو 2020"

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"كلاسيكو" أوروبي من العيار الثقيل في نصف نهائي "يورو 2020" "كلاسيكو" أوروبي من العيار الثقيل في نصف نهائي "يورو 2020"
يجمع المنتخبين الإيطالي والإسباني

تترقب جماهير الكرة على مستوى العالم، مباراة من العيار الثقيل في نصف نهائي بطولة يورو 2020، إذ سيجمع المنتخبين الإيطالي والإسباني.

وتقام المباراة مساء الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الرياض، في المباراة التي سوف يستضيفها ملعب "ويمبلي"، في العاصمة الإنجليزية لندن.

وتأهلت إسبانيا لهذا الدور عن طريق ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعها، الجمعة، مع سويسرا على أرضية ملعب "غازبروم آرينا" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

فيما تأهل الإيطالي بعد فوزه على نظيره البلجيكي بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أليانز آرينا" في ميونيخ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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