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رئيس جامعة الزقازيق يشهد توقيع بروتوكول تعاون لدعم المواهب والمبدعين

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رئيس جامعة الزقازيق يشهد توقيع بروتوكول تعاون لدعم المواهب والمبدعين رئيس جامعة الزقازيق يشهد توقيع بروتوكول تعاون لدعم المواهب والمبدعين

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شهد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، الإثنين، توقيع بروتوكول تعاون بين كلية التربية للطفولة المبكرة وجمعية الجديدة، وذلك انطلاقاً من حرص الجامعة ورؤيتها للمساهمة في توجه الدولة نحو عملية التطوير الشامل ورؤية مصر المستدامة 2030، من خلال دعم المواهب والمبدعين في شتى الجوانب الفنية والموسيقية والرياضية والتعليمية والأكاديمية، والتي تقدمها كليات الجامعة المتخصصة.

وقال رئيس الجامعة إن الجامعة ستوفر كل المقومات والإمكانيات والخبرات اللازمة لتحقيق هذا الهدف من خلال الأنشطة والفعاليات والدورات التدريبية وورش العمل واللقاءات والندوات، والتدريب الميداني والتربية العملية لطلاب الكلية وفق بنود البروتوكول المتفق عليها.

وأوضح الدكتور شحتة حسني، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، أن البروتوكول يساهم في تحقيق الهدف الأسمى للكلية في إعداد خريج بمواصفات تتناسب مع متطلبات سوق العمل على مستوى علمي ومهني وثقافي متميز وتأهيله وفق الاتجاهات التربوية المعاصرة، وأن ذلك سيتحقق من خلال مجالات التعاون، والتي تتضمن تبادل الخبرات والزيارات والمسابقات الفنية في كافة المجالات المتعلقة بالطفولة للتنمية المستدامة، وتحقيق نشر الثقافة والتوعية والارتقاء بفكر وثقافة الأطفال.

المصرى اليوم

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