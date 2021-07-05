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ندوة حول مساهمة «تربية بنها» في محو أمية قرى حياة كريمة بشبين القناطر

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ندوة حول مساهمة «تربية بنها» في محو أمية قرى حياة كريمة بشبين القناطر ندوة حول مساهمة «تربية بنها» في محو أمية قرى حياة كريمة بشبين القناطر

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عقدت كلية التربية بجامعة بنها، الإثنين، ندوة عن مساهمة الكلية في مشروع محو الأمية بقرى مركز شبين القناطر ضمن مبادرة حياة كريمة، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس الجامعة.

حضر الندوة الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة إيمان عبدالحق عميد كلية التربية، وهي عن مساهمة الكلية في مشروع محو الأمية بقرى مركز شبين القناطر ضمن مبادرة حياة كريمة، وفادي سالم المنسق العام لمبادرة «حياة كريمة» بالقليوبية، وأشرف بدوي مدير فرع هيئة تعليم الكبار بمحافظة القليوبية، والدكتور عبدالحميد شعلان مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة ووكلاء كلية التربية.

وقال الدكتور جمال سوسة، إن الندوة استهدفت التعريف بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذلك التعرف بدور الكلية في المساهمة في محو الأمية بقرى شبين القناطر، وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به جامعة بنها لخدمة أهالي محافظة القليوبية من خلال تنظيم القوافل المجتمعية والمشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار.

وأضافت الدكتورة إيمان عبدالحق أن الكلية قامت بتدريب ٣٧ من أعضاء الهيئة المعاونة بالكلية للقيام بتدريب طلاب الكلية وخريجيها للعمل في مجال محو الأمية، وكذلك تدريب ٢٥ طالبا على محو الأمية وتعليم الكبار، وستتم إعادة التدريب للطلاب والخريجين راغبي المشاركة في ذلك المشروع القومي.

المصرى اليوم

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