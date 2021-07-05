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طالبته بالبحث عن عمل.. الإعدام لـ«استورجي» قتل والدته ووضع الجثة داخل «كنبة» بالإسكندرية

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طالبته بالبحث عن عمل.. الإعدام لـ«استورجي» قتل والدته ووضع الجثة داخل «كنبة» بالإسكندرية طالبته بالبحث عن عمل.. الإعدام لـ«استورجي» قتل والدته ووضع الجثة داخل «كنبة» بالإسكندرية

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد حماد عبدالهادي، الإثنين، بالإعدام شنقا على المتهم «أشرف.ع.ع»، استورجي موبيليا، بتهمة قتل والدته.

كان المستشار أشرف المغربي، المحامي العام الأول لنيابات المنتزه بالإسكندرية، قد أحال المتهم، 33 سنة، إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بعد أن وجهت له النيابة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالسرقة.

ووفقا للتحقيقات التي أجرتها النيابة، اعترف المتهم بأنه أقدم على قتل والدته بسبب سابقة حدوث مشادة بينهما، لكثرة حثها له على ضرورة العمل بدلا من أن تنفق هي عليه وعلى أبنائه المقيمين برفقة طليقته، ما أثار حفيظته فخنقها، ولدى محاولتها الاستغاثة وضع كيسًا بلاستيكيًا حول رأسها، وكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، ثم وضع الرباط حول الوجه والرقبة، ولف جثتها بملاءة ووضعها داخل «الكنبة».

وأضاف المتهم أنه في اليوم التالي عقب شعوره بانبعاث رائحة الجثة، أبلغ أشقاءه بغيابها عن المنزل، وجمع متعلقاته واستولى على هاتفها المحمول، وهرب.

وجرى بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه، وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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