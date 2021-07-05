أخبار عاجلة

جدة .. تخصص 7 مواقع لبيع الأنعام بواسطة السيارات المتنقلة خلال موسم الحج -
جدة.. اعتماد 1145 مسجداً لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك -
حياته كُلها شقاء ولا أحد يرعاه.. حكاية عم عيسى من أشهر مبيض فى عابدين لتأجير السلالم -
وكيل «تعليم الأقصر»: لا شكاوى من امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية -
طلب إحاطة بشأن الأجازات الإستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة -
«المحامين»: توافر استمارة الاشتراك بخدمة بوابة التشريعات بالنادي النهري -
تستقبل 20 ألف طفل سنويًا.. الخشت يفتتح وحدة أمراض القلب بمستشفى أبوالريش الياباني -
بورسعيد : مجمع المواقف الجديد على أعلى مستوى -
حقن ثاني طفل مُصاب بـ«ضمور العضلات» بالدواء الأعلى سعرًا في العالم بـ«عين شمس التخصصي» -
قصة ايزيس على طريقة فرسان الشرق بأوبرا القاهرة والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

بث مباشر .. مشاهدة البرازيل ضد بيرو في كوبا امريكا

Print
بث مباشر .. مشاهدة البرازيل ضد بيرو في كوبا امريكا بث مباشر .. مشاهدة البرازيل ضد بيرو في كوبا امريكا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن


تواجه البرازيل ضيفتها بيرو في الدور نصف النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2021 على نيلتون سانتوسوتبحث جماهير السامبا البرازيلية عن استعدادات نجوم منتخب البرازيل للمباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل ومنتخب بيرو .

وحقق منتخب البرازيل الفوز على تشيلي بنتيجة 1- 0 بعدما قدم بطولة قوثة وتصدر المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، كان منتخب بيرو حقق الفوز على باراجواي بركلات الترجيح في الدور ربع النهائي من كوبا أمريكا 2021

وتأهل منتخب بيرو من المركز الثانى خلف البرازيل عن المجموعة الثانية وفازت البرازيل برباعية في مباراة الدور الأول ..

ما هو موعد مباراة البرازيل وبيرو ؟

موعد مباراة البرازيل ضد بيرو يوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 على ملعب نيلتون سانتوس بمدينة ريو دي جانيرو.

تنطلق مباراة البرازيل ضد بيرو الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت القاهرة .

تنقل بطولة كوبا أمريكا بالكامل حصرياً على بين سبورت القطرية في المنطقة العربية على قنوات

6،beIN Sports HD Max 5

تشكيل منتخب البرازيل ضد بيرو

أليسون
تياجو سيلفا- ماركينيوس- دانيلو- رينان لودي
كاسيميرو- فريد- إيفرتون- ريتشارليسون- نيمار
روبيرتو فيرمينو.

..

تشكيل بيرو لمواجهة البرازيل

بيدرو جاليسي ألكساندر كاينس - كريستيان راموس - ألدو كورزو - ميجيل تراوكو
ريناتو تابيا - يوشيمار يوتون
سيرخيو بينيا - أليكس فاليرا - كريستيان كويفا- جيانلوكا لابادولا

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
استاد "راس أبو عبود" في قطر: ملعب المونديال المصمم ليتم تفكيكه عندما تنتهي البطولة

استاد "راس أبو عبود" في قطر: ملعب المونديال المصمم ليتم تفكيكه عندما تنتهي البطولة

يتسبب في ارتفاع قيمة الفاتورة.. «الكهرباء»: حمل الشبكة الكهربائية 32 ألف ميجاوات لأول مرة

يتسبب في ارتفاع قيمة الفاتورة.. «الكهرباء»: حمل الشبكة الكهربائية 32 ألف ميجاوات لأول مرة

اتحاد الكرة يخطر المصري بخوض مبارياته المتبقية علي ملعب ستاد الاسكندرية

اتحاد الكرة يخطر المصري بخوض مبارياته المتبقية علي ملعب ستاد الاسكندرية

مسؤولو اندية واستاد المنصورة ينتقدون ارتفاع مبالغ «حق الانتفاع» ..و «رياضة النواب» تعدهم بالحل

مسؤولو اندية واستاد المنصورة ينتقدون ارتفاع مبالغ «حق الانتفاع» ..و «رياضة النواب» تعدهم بالحل