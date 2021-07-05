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وافق الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على رحيل مروان حمدي، مهاجم الفريق، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ويأتي ذلك بعدما تلقى اللاعب عرضًا للإنتقال إلى اصفوف نادي انبي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وكان كارتيرون قد اخطر اللجنة المؤقتة بعدم رغبته في استمرار اللاعب بعدما فشل في إثبات جدارته خلال المباريات التي شارك فيها مع الفريق في الدوري الممتاز.

بينما استقرت اللجنة المؤقتة على الإستغناء عن حمزة المثلوثي الظهير الايمن التونسي، بناء على طلب المدرب الفرنسي، وذلك بعدما فشل اللاعب في إثبات جدارته مع الفريق الأبيض، منذ انضمامه في الصيف الماضي قادمًا من فريق الصفاقسي التونسي، في صفقة إنتقال لاعب حر.