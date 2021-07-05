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تدرس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، اتمام صفقة سوبر لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل بناءا على رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني.

وطلب المدير الفني خلال جلسته مع «لبيب» التعاقد مع لاعب سوبر خلفا للتونسي فرجاني ساسي، الذي رحل عن الفريق عقب نهاية عقده مع النادي الابيض

ووفقا لمصدر مسئوول رفض ذكراسمه، فإن احد رجال الأعمال من داخل اللجنة المؤقتة تعهد بتمويل الصفقة السوبر في حالة اتمامها، وهو نفسه الذي تبرع بمبلغ خمسة ملايين جنيه في حساب التبرعات الذي فتحه النادي للتصدي للازمة المالية التي تواجه القلعة البيضاء في الفترة الاخيرة،

يُذكر أن كارتيرون، قرر منح لاعبي الزمالك، راحة سلبية من التدريبات لمدة 11 يومًا، وذلك بعد تأجيل مباراة غزل المحلة إلى يوم 3 أغسطس المقبل.