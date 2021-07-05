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يجهز لحسم صفقة سوبر

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الزمالك يجهز لحسم صفقة سوبر يجهز لحسم صفقة سوبر

تدرس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي برئاسة حسين لبيب، اتمام صفقة سوبر لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل بناءا على رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني.

وطلب المدير الفني خلال جلسته مع «لبيب» التعاقد مع لاعب سوبر خلفا للتونسي فرجاني ساسي، الذي رحل عن الفريق عقب نهاية عقده مع النادي الابيض

ووفقا لمصدر مسئوول رفض ذكراسمه، فإن احد رجال الأعمال من داخل اللجنة المؤقتة تعهد بتمويل الصفقة السوبر في حالة اتمامها، وهو نفسه الذي تبرع بمبلغ خمسة ملايين جنيه في حساب التبرعات الذي فتحه النادي للتصدي للازمة المالية التي تواجه القلعة البيضاء في الفترة الاخيرة،

يُذكر أن كارتيرون، قرر منح لاعبي الزمالك، راحة سلبية من التدريبات لمدة 11 يومًا، وذلك بعد تأجيل مباراة غزل المحلة إلى يوم 3 أغسطس المقبل.

المصرى اليوم

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