جريمة على الإيطالية .. لص يتهم الشعراوي بالتعدي عليه

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

فتحت الشرطة الإيطالية تحقيقاً مع ستيفان شعراوي لاعب المنتخب بلاده الأول وروما وموناكو السابق، على خلفية حادثة السرقة التي تعرض لها وذلك بحسب تقارير صحفية.

وتوجه الشرطة لصاحب الأصول المصرية تهمة ضرب لص حاول سرقة سيارته أثناء زيارة منزل زميله أليسيو سيرسي في الـ12 من فبراير الماضي حيث قام اللص بتحطيم زجاج سيارته الفاخرة من نوع لومبارجيني.

وتم الحكم على اللص في وقت سابق بالسجن لمدة عام و4 أشهر ولكنه قدم دعوى جديدة يتهم فيها الشعراوي باستخدام العنف ضده وهو ما تسبب له في إصابات.

ويقول الشهود أن اللص قام بلكم نفسه بعد أن اقترب لاعب روما السابق من الإمساك به وهي المسئلة التي قررت الشرطة الإيطالية فتح تحقيقاً جديداً حولها واستدعاء الشعراوي في نهاية الشهر الحالي.

وشارك صاحب الـ28 عام مع المنتخب الإيطالي في مارس الماضي لكنه خرج من حسابات المدير الفني مانشيني قبل خوض منافسات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

ويستعد الآزوري للعب الدور نصف النهائي من البطولة القارية الأشهر أمام إسبانياً غداً الثلاثاء، على ستاد ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.