«محلية النواب» تطالب بعدم رفع سعر أماكن انتظار السيارات.. والمحافظة: «وضعنا حد أدنى وأقصى»

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قال اللواء محمد حنفي، سكرتير عام محافظة القاهرة، إن المحافظة قامت بحصر 2883 مكان وساحة انتظار في كل أحياء القاهرة، في ضوء استعدادها لتطبيق لقانون تنظيم انتظار المركبات الجديد.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أثناء مناقشة آثار تطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات: «المحافظة أصدرت قرارات أولها تشكيل لجنة عليا لتنظيم انتظار المركبات، فيها لجنة مالية ولجنة فنية، ويتم حصر أماكن الانتظار في القاهرة، وإعداد قاعدة بيانات، وتم عمل تصنيف كمي وكيفي، واجتماعي».

وتابع: «اللجنة أخذت على عاتقها حوكمة هذا الموضوع، وتم وضع ضوابط لتشكيل اللجنة لتضم أعضاء قانونيين وماليين، وأعضاء من المرور، وغيرهم، وحددنا في القاهرة كل أماكن الانتظار، وتم حصر 2883 مكان انتظار في القاهرة، وصنفنا الأحياء وأماكن الانتظار لثلاثة مستويات طبقا للكثافة السكانية وطبيعة المكان».

و لفت إلى أن وضع القيمة المالية التقديرية لأماكن الانتظار المطروحة خضعت لمعايير، وتم وضع قيمة تقديرية للتعريفة التي سيطلبها من الأفراد.

وطالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بعدم رفع سعر التعريفة بشكل مبالغ فيه في أماكن الانتظار، قائلا: «متعلوش أوي على المواطن».

و علق «حنفى» قائلا: «سيتم مراعاة تناسب التسعيرة مع ظروف المواطنين ولها حد أدني وحد أقصي، ووفقا لطبيعة المكان». .

و أضاف أنه تم تجهيز العقود بعد إجراء مزادات على طرح بعض الأماكن وساحات الانتظار، موضحا أن المحافظة ستحصل على مليون و964 ألف جنيه في الشهر من 11 ساحة ومكان انتظار تم طرحها للاستغلال في مزاد.