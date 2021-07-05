كورونا.. العراق يسجل 8030 إصابة جديدة و584 بالأردن

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خلال الساعات الـ24 الماضية

سجّل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 8030 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1379505 إصابات.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 29 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 17345 حالة، فيما سجلت 5789 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 1271244 حالة.

الأردن

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 584 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 753776 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 737215 حالة شفاء بعد تسجيل 504 حالات إضافية، كما سجلت 4 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 9785 حالة.