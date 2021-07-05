أخبار عاجلة

اللغة الفرنسية تعيد البسمة لطلاب أسوان -
«الإعلام الرقمي والأمن المعلوماتي».. جلسة بحثية بمؤتمر «إعلام القاهرة» -
«الوطنية للصحافة»: إرسال بدل االتكنولوجيا للمؤسسات بـ«الزيادة» الأربعاء المقبل -
لتسهيل التبادل التجاري والانتقال.. رصف 3110 كم طرقا محلية في المحافظات -
وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول أنشطة معهد بحوث البترول المصري -
«سموم المنيا» ينجح في إنقاذ ربة منزل تناولت قرص غلال «سام» بالخطأ -
مد أجل الحكم على المتهمين ب«محاولة تصوير قاعدة بلبيس الجوية»لـ26 يوليو -
اتحاد الغرف السياحية يوقَّع عقد تحديث الاستراتيجية الوطنية للسياحة -
تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ«6 إبريل» في اتهامه بالتظاهر والتجمهر لـ8 أغسطس -
تأجيل محاكمة أيمن بهجت قمر بـ«التهرب الضريبى» لـ 6 سبتمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كورونا.. العراق يسجل 8030 إصابة جديدة و584 بالأردن

Print
كورونا.. العراق يسجل 8030 إصابة جديدة و584 بالأردن كورونا.. العراق يسجل 8030 إصابة جديدة و584 بالأردن
خلال الساعات الـ24 الماضية

كورونا.. العراق يسجل 8030 إصابة جديدة و584 بالأردن

سجّل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 8030 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1379505 إصابات.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 29 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 17345 حالة، فيما سجلت 5789 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 1271244 حالة.

الأردن

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 584 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 753776 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 737215 حالة شفاء بعد تسجيل 504 حالات إضافية، كما سجلت 4 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 9785 حالة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
جدة .. تخصص 7 مواقع لبيع الأنعام بواسطة السيارات المتنقلة خلال موسم الحج

جدة .. تخصص 7 مواقع لبيع الأنعام بواسطة السيارات المتنقلة خلال موسم الحج

جدة.. اعتماد 1145 مسجداً لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك

جدة.. اعتماد 1145 مسجداً لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك

أمين حائل يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية الاستثمار بواجهة المنطقة الترفيهية

أمين حائل يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية الاستثمار بواجهة المنطقة الترفيهية

المركز الوطني للقياس يستقبل وفد "تعارفوا"

المركز الوطني للقياس يستقبل وفد "تعارفوا"