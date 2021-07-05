أخبار عاجلة

اللغة الفرنسية تعيد البسمة لطلاب أسوان -
«الإعلام الرقمي والأمن المعلوماتي».. جلسة بحثية بمؤتمر «إعلام القاهرة» -
«الوطنية للصحافة»: إرسال بدل االتكنولوجيا للمؤسسات بـ«الزيادة» الأربعاء المقبل -
لتسهيل التبادل التجاري والانتقال.. رصف 3110 كم طرقا محلية في المحافظات -
وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول أنشطة معهد بحوث البترول المصري -
«سموم المنيا» ينجح في إنقاذ ربة منزل تناولت قرص غلال «سام» بالخطأ -
مد أجل الحكم على المتهمين ب«محاولة تصوير قاعدة بلبيس الجوية»لـ26 يوليو -
اتحاد الغرف السياحية يوقَّع عقد تحديث الاستراتيجية الوطنية للسياحة -
تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ«6 إبريل» في اتهامه بالتظاهر والتجمهر لـ8 أغسطس -
تأجيل محاكمة أيمن بهجت قمر بـ«التهرب الضريبى» لـ 6 سبتمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير الأوقاف المصري: لمست إصرارًا سعوديًا على اجتثاث التطرف والفكر الإخواني

Print
وزير الأوقاف المصري: لمست إصرارًا سعوديًا على اجتثاث التطرف والفكر الإخواني وزير الأوقاف المصري: لمست إصرارًا سعوديًا على اجتثاث التطرف والفكر الإخواني
قدّم شكره للقيادة الرشيدة على جهودها لنصرة قضايا الأمة

وزير الأوقاف المصري: لمست إصرارًا سعوديًا على اجتثاث التطرف والفكر الإخواني

وجّه وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية العربية، الدكتور محمد مختار جمعة، الشكر وعظيم الامتنان للمملكة العربية ، ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ــ حفظهما الله ــ على عنايتهما بكل ما يخدم الإسلام والمسلمين بالعالم ويحقق مصالح المسلمين ونصرة قضاياهم.

كما قدم شكره وتقديره لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لما لقيه من حفاوة وترحيب بالغين، بما ينم عن عمق ومتانة العلاقة بين الدولتين الشقيقتين.

وأشاد بما لمسه من جدية بالغة في مواجهة الفكر المتطرف والحرص البالغ من القيادة السعودية الحالية سياسية ودينية ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية على نشر معاني الوسطية والاعتدال ومواجهة واستئصال الأفكار والجماعات المتطرفة، وكذلك ما لمسه من عناية بالغة بطباعة المصحف الشريف بمجمع الملك فهد بن عبدالعزيز.

جاء ذلك في تصريح صحفي لوزير الأوقاف المصري، قبيل مغادرته المملكة مساء أمس، أكد فيه أنه لمس على أرض الواقع إصرارًا سعوديًّا - تتبناه بقوة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة بقيادة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ - على اجتثاث التطرف والفكر الإخواني، مؤكدًا أنه سيعمل مع نظيره السعودي على استئصال هذا الفكر واقتلاعه من جذوره.

وأشاد الدكتور "جمعة" بشجاعة الوزير "آل الشيخ" وجرأته في مواجهة الفكر الإخواني وعناصر هذه الجماعة العميلة الخائنة، مؤكدًا أن العمل على اجتثاث الفكر المتطرف وتجفيف منابعه هو واجب الوقت، ولابد من تضافر الجهود للقضاء عليه، حيث تشكل هذه الجماعات المتطرفة خطرًا داهمًا على الدين والوطن.

وأوضح وزير الأوقاف المصري، قائلاً: إننا سواء في مصر أم في السعودية نواجه التطرف والجماعات الإرهابية المتطرفة في حين نعمل وبقوة على خدمة دين الله -عز وجل- وبيان أوجه يسره ووسطيته وسماحته ووجهه المشرق وحضارته العظيمة الراقية، وأن الأديان جاءت لسعادة الناس وليس لشقائهم، وأن دورنا هو عمارة الدنيا بالدين وليس تخريبها باسم الدين، فلن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق في أمور دنيانا فإن تفوقنا في أمور دنيانا احترم الناس ديننا ودنيانا.

كما أكد وزير الأوقاف، أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وأنه لابد للدين من دولة قوية تحمله وتحميه وترفع رايته عالية.. راية رحمة للعالمين، وليس قتلاً وتخريبًا ودمارًا كما تفعل الجماعات الإرهابية العميلة الخائنة وعناصرها المجرمة التي تتدثر بعباءة الدين ظلمًا وزورًا ومخادعة ومخاتلة، مع خيانة حقيقية لدينهم وأوطانهم، حيث أعمتهم مطامعهم عن كل شيء إلا ما يحقق مصالحهم الشخصية ومصلحة جماعتهم الإرهابية، فمصلحة الجماعة عندهم فوق مصلحة الدولة ومصلحة التنظيم فوق مصلحة الأمة ومصلحة الدين معًا، والوطن عندهم حفنة تراب لا قيمة لها، متناسين أو متجاهلين أن الوطن عرض ودين، ومن لا خير لوطنه فيه فلا خير فيه أصلاً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
دراسات مؤتمر «إعلام القاهرة»: نتفليكس تستقطب الشباب المصري.. والطلاب على فيسبوك

دراسات مؤتمر «إعلام القاهرة»: نتفليكس تستقطب الشباب المصري.. والطلاب على فيسبوك

مصرع عامل بالمنيا صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان

مصرع عامل بالمنيا صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان

وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول أنشطة معهد بحوث البترول المصري

وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول أنشطة معهد بحوث البترول المصري

غدًا الثلاثاء.. انطلاق منتدى الاستثمار السعودي البريطاني لمناقشة الشراكات و"السعودية الخضراء"

غدًا الثلاثاء.. انطلاق منتدى الاستثمار السعودي البريطاني لمناقشة الشراكات و"السعودية الخضراء"