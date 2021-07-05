أخبار عاجلة

اللغة الفرنسية تعيد البسمة لطلاب أسوان -
«الإعلام الرقمي والأمن المعلوماتي».. جلسة بحثية بمؤتمر «إعلام القاهرة» -
«الوطنية للصحافة»: إرسال بدل االتكنولوجيا للمؤسسات بـ«الزيادة» الأربعاء المقبل -
لتسهيل التبادل التجاري والانتقال.. رصف 3110 كم طرقا محلية في المحافظات -
وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول أنشطة معهد بحوث البترول المصري -
«سموم المنيا» ينجح في إنقاذ ربة منزل تناولت قرص غلال «سام» بالخطأ -
مد أجل الحكم على المتهمين ب«محاولة تصوير قاعدة بلبيس الجوية»لـ26 يوليو -
اتحاد الغرف السياحية يوقَّع عقد تحديث الاستراتيجية الوطنية للسياحة -
تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ«6 إبريل» في اتهامه بالتظاهر والتجمهر لـ8 أغسطس -
تأجيل محاكمة أيمن بهجت قمر بـ«التهرب الضريبى» لـ 6 سبتمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"سبق" تتابع حادث شاحنة "محايل".. "مرور عسير" يكشف السبب

Print
"سبق" تتابع حادث شاحنة "محايل".. "مرور عسير" يكشف السبب "سبق" تتابع حادث شاحنة "محايل".. "مرور عسير" يكشف السبب
أدى لحالتي وفاة وإصابتين

أوضحت ‏إدارة مرور منطقة عسير أنها باشرت إجراءات الاستدلال في حادث الشاحنة الواقع في محافظة محايل عسير، والذي نتج عنه صدم عدد من المركبات ووفاة شخصين وإصابة آخرين.

وقال المرور السعودي عبر حسابه على موقع تويتر: "اتضح من المعاينة الأولية أن سبب الحادث عطل في مكابح المركبة، وجاري استكمال إجراءات الحادث وإحالته للجهة المختصة".

وكان المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، أحمد الألمعي قال إن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغًا عن وقوع حادث تصادم صباح اليوم الاثنين.

وأضاف: "وقت تلقي بلاغ الحادث كان في تمام الساعة 09:38 صباحًا، وكان الموقع المشار إليه هو إشارة الضرس بمحايل عسير".

وأردف "الألمعي": "تم توجيه ثلاث فرق إسعافية من الهلال الأحمر إلى الموقع وتبين وجود أربع حالات، بينها حالتا وفاة، وثالثة خطيرة والرابعة متوسطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية ونقل المصابين إلى مستشفى محايل العام عن طريق الفرق الإسعافية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمين حائل يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية الاستثمار بواجهة المنطقة الترفيهية

أمين حائل يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية الاستثمار بواجهة المنطقة الترفيهية

المركز الوطني للقياس يستقبل وفد "تعارفوا"

المركز الوطني للقياس يستقبل وفد "تعارفوا"

السودان: روسيا تستطيع إقناع إثيوبيا بتحكيم صوت العقل في أزمة سد النهضة

السودان: روسيا تستطيع إقناع إثيوبيا بتحكيم صوت العقل في أزمة سد النهضة

جولات رقابية على مصانع سخانات المياه في مناطق عدة بالمملكة

جولات رقابية على مصانع سخانات المياه في مناطق عدة بالمملكة