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مواعيد مراجعات الثانوية العامة قبل الامتحانات على قناة مدرستنا

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مواعيد مراجعات الثانوية العامة قبل الامتحانات على قناة مدرستنا مواعيد مراجعات الثانوية العامة قبل الامتحانات على قناة مدرستنا

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تقدم محطة راديو «إنرجي» مراجعة نهائية لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات بالتعاون مع قناة «مدرستنا» التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم عبر النايل سات لتقديم محتوى تعليمي ترفيهي ينمي مواهب الطلاب.

ويقدم الإعلامي صبري زكي في برنامجه «قول يا كبير» على راديو إنرجي 92.1، مراجعة نهائية للسنة الثالثة على التوالي لعدد من المواد بصورة متتابعة، ويركز على طريقة حل امتحانات الـ bubble sheet، ويستعين بعدد من الخبراء التعليميين المتخصصين، ضمن جدول نذكره في السطور التالية.

جدول المراجعة الأخيرة لامتحانات طلاب الثانوية العامة على راديو إنرجي قبل وبعد عيد الأضحى:

حلقات قبل العيد.. حلقة الأربعاء 7 يوليو- مراجعة اللغة العربية

حلقة الثلاثاء 13 يوليو- مراجعة الجغرافيا والفلسفة

حلقة الأربعاء 14 يوليو.. مراجعة الكيمياء والتاريخ حلقات بعد العيد..

حلقة الأحد 25 يوليو.. مراجعة علم النفس

حلقة الأربعاء 28 يوليو.. مراجعة الأحياء والجيولوجيا

المصرى اليوم

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