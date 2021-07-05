أخبار عاجلة

اللغة الفرنسية تعيد البسمة لطلاب أسوان -
«الإعلام الرقمي والأمن المعلوماتي».. جلسة بحثية بمؤتمر «إعلام القاهرة» -
«الوطنية للصحافة»: إرسال بدل االتكنولوجيا للمؤسسات بـ«الزيادة» الأربعاء المقبل -
لتسهيل التبادل التجاري والانتقال.. رصف 3110 كم طرقا محلية في المحافظات -
وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول أنشطة معهد بحوث البترول المصري -
«سموم المنيا» ينجح في إنقاذ ربة منزل تناولت قرص غلال «سام» بالخطأ -
مد أجل الحكم على المتهمين ب«محاولة تصوير قاعدة بلبيس الجوية»لـ26 يوليو -
اتحاد الغرف السياحية يوقَّع عقد تحديث الاستراتيجية الوطنية للسياحة -
تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ«6 إبريل» في اتهامه بالتظاهر والتجمهر لـ8 أغسطس -
تأجيل محاكمة أيمن بهجت قمر بـ«التهرب الضريبى» لـ 6 سبتمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الصحة": هذه الأدوية تخفف أعراض كورونا داخل المنزل.. ولا يوجد علاج حاليًا

Print
"الصحة": هذه الأدوية تخفف أعراض كورونا داخل المنزل.. ولا يوجد علاج حاليًا "الصحة": هذه الأدوية تخفف أعراض كورونا داخل المنزل.. ولا يوجد علاج حاليًا
ردًا على مغرّد يسأل عن الأدوية التي يجب الحصول عليها وقت الإصابة بالفيروس

نصحت وزارة الصحة بأخذ أدوية بإمكانها تخفيف حدة أعراض المستجد في المنزل، مؤكدة أنه لا يوجد حاليًا علاج محدد لفيروس كورونا المستجد.

وقالت الصحة ردًا على مغرد يسأل عن ما هي الأدوية التي يجب أخذها وقت الإصابة بكورونا لتجيب "الصحة_937" بقولها: لا يوجد حاليًا علاج محدد لفيروس كورونا، ولكن عند الإصابة يمكنك تخفيف حدة الأعراض في المنزل بعمل الآتي، عند ارتفاع درجة الحرارة خذ قسطًا من الراحة واشرب كمية كافية من السوائل لتجنب الجفاف وتناول خافض الحرارة مثل الباراسيتامول.

وأضافت: ‏‎شرب الكثير من السوائل الدافئة التي تساعد على تقليل الاحتقان بالحلق والاهتمام بتناول الطعام الصحي والإكثار من الخضروات والفاكهة التي تعزز المناعة وتجنب الطعام غير الصحي، وإذا كنت تعاني من السعال؛ يفضل تجنب الاستلقاء على ظهرك واستلق على جانبك أو اجلس في وضع مستقيم.

وتابعت: ‏‎المكملات الغذائية ليست مخصصة لعلاج أو منع الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ولكن قد تكون لبعض الفيتامينات والمعادن تأثيرات على كيفية عمل نظام المناعة لمحاربة العدوى، مثل فيتامين "سي" وفيتامين "د" والزنك، ولكن لا يجب تناولها دون استشارة الطبيب المعالج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

تسجيل 6 وفيات و 468 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 6 وفيات و 468 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا