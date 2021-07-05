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قطع مياه الشرب عن مناطق بالفيوم لمدة 12 ساعة (تعرف عليها)

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قطع مياه الشرب عن مناطق بالفيوم لمدة 12 ساعة (تعرف عليها) قطع مياه الشرب عن مناطق بالفيوم لمدة 12 ساعة (تعرف عليها)

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم برئاسة هشام درويش رئيس الشركة، الإثنين، قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة يوسف الصديق عدا قرى النزلة والحامولى والشواشنة لمدة ١٢ ساعة متواصلة ابتداء من الساعة التاسعة صباح يوم الأربعاء الموافق ٧/٧/٢٠٢١ حتى الساعة التاسعة من نفس اليوم، بسبب أعمال الصيانة والإحلال والتجديد التي يتم تنفيذها لمحبس قطر ٦٠٠ مم بقرية قصر الجبالى.

وطالبت الشركة في بيان، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.

المصرى اليوم

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