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تنفيذ مشاريع تطويرية وتنموية في المشاعر المقدسة للاستفادة منها خلال حج هذا العام

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مخيم بمساحة 3800 متر مربع و7 دورات مياه

تنفيذ مشاريع تطويرية وتنموية في المشاعر المقدسة للاستفادة منها خلال حج هذا العام

في إطار حرص الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ممثلة بذراعها التنفيذي شركة "كدانة" للتنمية والتطوير وضمن نطاقها المكاني وريادتها الاستثمارية لإدارة الأصول والمنشآت والخدمات على تطوير المشاعر المقدسة، قامت "كدانة" بتنفيذ عدة مشاريع تطويرية وتنموية كحلول سريعة للاستفادة منها وتشغيلها في موسم الحج بمشيئة الله.

وشملت المشاريع، مشروع تنفيذ مخيم نموذجي على مساحة 3800م2 والذي يشتمل على مخيم ومطبخ إعاشة ودورات مياه، وجاء هذا المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص متضمناً تطوير دورات المياه ومطبخ مركزي يحاكي الهوية التطويرية وبمعايير عالية واستدامة.

كما شملت إنشاء (7) مجمعات دورات مياه نموذجية بمشعر منى من خلال أحدث التقنيات الإنشائية مسبقة التجهيز وبأعلى معايير الجودة والاستدامة وبما يلبي حاجة ضيوف الرحمن وضمن إطار الاستخدام الأمثل لموسم الحج وحسب معايير ومواصفات السلامة والوقاية.

وأشارت "كدانة" إلى أنه يصل نسبة استخدام من (٢٠-٣٠) حاجًا لكل دورة مياه للاستهلاك العالي، وتعتبر هذه الحزمة الثالثة عشرة من المرحلة الأولى والتي تم تحديدها بناءً على عدة معايير من ضمنها تقييم دورات المياه بالمشاعر المقدسة والجاهزية للبنية التحتية وأخذ كثافات الحجاج.

يأتي ذلك حرصاً من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ممثلة في شركة كدانة المطور الرئيس للمشاعر المقدسة لإنفاذ توجهات المملكة في إعمار المشاعر المقدسة التي عهدت على تسخير كافة الطاقات لخدمة ضيوف الرحمن، ولما تصبو له "كدانة" برؤية طموحة لتطوير المشاعر المقدسة بحلة تنموية مستدامة وبيئة جاذبة لرحلة ميسرة وتجربة ثرية مفعمة بروح الضيافة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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