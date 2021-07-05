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الأربعاء المقبل.. الإيسيسكو تطلق أول موسوعة عالمية خاصة بتفكيك خطاب التطرف

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الأربعاء المقبل.. الإيسيسكو تطلق أول موسوعة عالمية خاصة بتفكيك خطاب التطرف الأربعاء المقبل.. الإيسيسكو تطلق أول موسوعة عالمية خاصة بتفكيك خطاب التطرف
بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء في المغرب

الأربعاء المقبل.. الإيسيسكو تطلق أول موسوعة عالمية خاصة بتفكيك خطاب التطرف

تطلق منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء في المملكة المغربية الأربعاء المقبل، الجزء الأول من "موسوعة تفكيك خطاب التطرف"، الذي أنجز بين الإيسيسكو والرابطة، من أجل التمنيع الفكري للشباب المسلم من مختلف خطابات التطرف والكراهية، في دول العالم الإسلامي وخارجه.
وتعد هذه الموسوعة، التي تضم العديد من البحوث الأكاديمية، أول مبادرة علمية تهدف إلى رصد مختلف أشكال خطاب الغلو والتشدد الرائجة في دول العالم الإسلامي وخارجه، وتفكيكها، وبيان أوجه الانحراف في تأويل عدد من المفاهيم الدينية، والاستغلال السيئ لها لبث الفرقة والانقسام، وترويج صورة مشوشة عن تعاليم الإسلام عبر العالم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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