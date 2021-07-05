أخبار عاجلة

اللغة الفرنسية تعيد البسمة لطلاب أسوان -
«الإعلام الرقمي والأمن المعلوماتي».. جلسة بحثية بمؤتمر «إعلام القاهرة» -
«الوطنية للصحافة»: إرسال بدل االتكنولوجيا للمؤسسات بـ«الزيادة» الأربعاء المقبل -
لتسهيل التبادل التجاري والانتقال.. رصف 3110 كم طرقا محلية في المحافظات -
وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول أنشطة معهد بحوث البترول المصري -
«سموم المنيا» ينجح في إنقاذ ربة منزل تناولت قرص غلال «سام» بالخطأ -
مد أجل الحكم على المتهمين ب«محاولة تصوير قاعدة بلبيس الجوية»لـ26 يوليو -
اتحاد الغرف السياحية يوقَّع عقد تحديث الاستراتيجية الوطنية للسياحة -
تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ«6 إبريل» في اتهامه بالتظاهر والتجمهر لـ8 أغسطس -
تأجيل محاكمة أيمن بهجت قمر بـ«التهرب الضريبى» لـ 6 سبتمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بدء المقابلات لمتقدمي البرنامج التدريبي لريادة الأعمال بالقليوبية

Print
بدء المقابلات لمتقدمي البرنامج التدريبي لريادة الأعمال بالقليوبية بدء المقابلات لمتقدمي البرنامج التدريبي لريادة الأعمال بالقليوبية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت بالإدارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات، الإثنين، أولى أيام مرحلة عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين إلى البرنامج التدريبى لريادة الأعمال وتأهيل الشباب لعمل مشروعات تنموية صديقة للبيئة، وضمت لجنة الإختبار الدكتور رمضان عرفة مدير عام إعلام القليوبية والمهندس وائل ماجد من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والدكتور مصطفى حلمى والدكتور وائل جابر من منظمة العمل الدولية.

تُعقد لجان الاختبار لمدة ثلاثة أيام لاختيار نحو 75 من الشباب من سن 21 إلى 35 عاما، حيث يسعى البرنامج إلى إكسابهم العديد من الخبرات والمهارات ومساعدتهم على بلورة الأفكار وتأسيس المشروعات والحصول على التراخيص اللازمة وإعداد دراسات الجدوى والملفات الإئتمانية لتيسير الحصول على التمويل من الجهات المختلفة وغيرها من الخدمات المساعدة على تنفيذ واستمرارية وتوسع المشروعات.

أكد «عرفة» أن اهتمام إعلام القليوبية بريادة الأعمال يأتي في إطار توجه الدولة وفى إطار خطة الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الكاتب الصحفى ضياء رشوان التي ترتكز على دعم الشباب وتحفيزهم على الاتجاه للعمل الحر وخلق فرص العمل، بعيدا عن الانتظار للوظيفة، وبما يسهم في تحسين معيشة العديد من الفئات، مضيفا ان قطاع الاعلام الداخلى برئاسة المستشار عمرو محسوب النبى يضع على اجندة اولوياته تنفيذ ندوات تثقيفية لنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وكيل «تعليم الأقصر»: لا شكاوى من امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية

وكيل «تعليم الأقصر»: لا شكاوى من امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية

طلب إحاطة بشأن الأجازات الإستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة

طلب إحاطة بشأن الأجازات الإستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة

«المحامين»: توافر استمارة الاشتراك بخدمة بوابة التشريعات بالنادي النهري

«المحامين»: توافر استمارة الاشتراك بخدمة بوابة التشريعات بالنادي النهري

تستقبل 20 ألف طفل سنويًا.. الخشت يفتتح وحدة أمراض القلب بمستشفى أبوالريش الياباني

تستقبل 20 ألف طفل سنويًا.. الخشت يفتتح وحدة أمراض القلب بمستشفى أبوالريش الياباني