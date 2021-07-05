بدء المقابلات لمتقدمي البرنامج التدريبي لريادة الأعمال بالقليوبية

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انطلقت بالإدارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات، الإثنين، أولى أيام مرحلة عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين إلى البرنامج التدريبى لريادة الأعمال وتأهيل الشباب لعمل مشروعات تنموية صديقة للبيئة، وضمت لجنة الإختبار الدكتور رمضان عرفة مدير عام إعلام القليوبية والمهندس وائل ماجد من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والدكتور مصطفى حلمى والدكتور وائل جابر من منظمة العمل الدولية.

تُعقد لجان الاختبار لمدة ثلاثة أيام لاختيار نحو 75 من الشباب من سن 21 إلى 35 عاما، حيث يسعى البرنامج إلى إكسابهم العديد من الخبرات والمهارات ومساعدتهم على بلورة الأفكار وتأسيس المشروعات والحصول على التراخيص اللازمة وإعداد دراسات الجدوى والملفات الإئتمانية لتيسير الحصول على التمويل من الجهات المختلفة وغيرها من الخدمات المساعدة على تنفيذ واستمرارية وتوسع المشروعات.

أكد «عرفة» أن اهتمام إعلام القليوبية بريادة الأعمال يأتي في إطار توجه الدولة وفى إطار خطة الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الكاتب الصحفى ضياء رشوان التي ترتكز على دعم الشباب وتحفيزهم على الاتجاه للعمل الحر وخلق فرص العمل، بعيدا عن الانتظار للوظيفة، وبما يسهم في تحسين معيشة العديد من الفئات، مضيفا ان قطاع الاعلام الداخلى برئاسة المستشار عمرو محسوب النبى يضع على اجندة اولوياته تنفيذ ندوات تثقيفية لنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب.