محافظ بني سويف يشكل لجنة لتقصي الوضع الوبائي لمرض الجلد العقدي

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قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الإثنين، تشكيل لجنة للتقصي الوبائي لمرض الجلد العقدي برؤوس الماشية، برئاسة الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وعضوية الدكتور طارق الوكيل نقيب أطباء بيطري ببني سويف، ووكيل إدارة الطب الوقائي، وعضو من النقابة العامة والزراعة والوحدات المحلية ونقابة الفلاحين، وأن تستعين اللجنة بما تراه إضافة فنية أو نوعية في هذا المجال

وصرح المحافظ بأن تشكيل اللجنة جاء استجابة لشكاوى عدد من المواطنين من وجود حالات مصابة بهذا المرض، مشدداً على أنه لا تهاون في أي موضوع يتعلق بمصدر دخل كثيرمن المواطنين البسطاء بقرى المحافظة، فضلاً عن توجهات الدولة وخطتها بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها لدعم الاقتصاد القومي

كما عقد المحافظ«اليوم»اجتماعاً بمسؤولى الطب البيطري في حضور نائب المحافظ«د.عاصم سلامة»ونقيب الأطباء البيطريين الدكتور طارق الوكيل ومدير عام الطب البيطري الدكتور عصام يحيى، ومديري الإدارات البيطرية على مستوى المحافظة ومسؤولى الطب الوقائي بالقطاع

حيث ناقش المحافظ استعدادات القطاع لعيد الأضحى المبارك،لاسيما وأن قطاع الطب البيطري يعد القطاع الحيوي الأول في تلك الأيام المباركة،حيث أفاد مسؤولوالقطاع بتفاصيل خطة استقبال العيد،والتي تشمل فتح المجازر طوال أيام الأسبوع وتدعيم المجازر بعدد كاف من الأطباء البيطريين،وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش من خلال التنسيق بين القطاع والتموين ومباحث التموين والصحة، وعمل نوبتجيات على مدار الـ 24 ساعة وتفعيل غرف العمليات

وناقش المحافظ تقرير الوضع الوبائي بالمحافظة، خاصة فيما يتعلق بمرض الجلد العقدي وسير العمل بالحملة القومية للتحصين، حيث أفاد مسؤولو القطاع بأنه جار تقصى الوضع الوبائي فيما يتعلق بالمرض، وأنه تم الفترة من 3 أبريل 2021 حتى 4 يوليو الجاري تحصين 135 ألف و403 رأس ماشية (أبقار _أغنام _ماعز ) ضد مرض الجلد العقدي وجدري الضأن.

تطرق الاجتماع لمناقشة المشروعات الجارية بالقطاع التي تستهدف تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، خاصة مشروعات تطوير المجازر على مستوى المحافظة، حيث أبدى المحافظ استياءه من الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مجزر سمسطا، وأن الأعمال لم يتم الانتهاء منها في التوقيتات المحددة، موجهاً نائبه«د.عاصم سلامة» ببحث أسباب التأخر واتخاذ ما يلزم