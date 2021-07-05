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أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، الإثنين، تحذيرًا إلى النساء من منتج للحواجب يؤثر على العيون والجسم، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من مواد سامة مثل الرصاص والزرنيخ.

وأوضح الموقع الرسمي «للغذاء والدواء» أن الهيئة قامت بتحليل عينات من منتجات العناية بالعيون المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت النتائج احتواء المنتج على نسبة عالية من مادتي الرصاص والزرنيخ تجاوزت الحد المسموح به كشوائب في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصي.

وأشارت إلى أن التعرض لنسب عالية من مادتي الرصاص والزرنيخ قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك، فالتعرض لمستويات عالية من الرصاص قد يسبب الإصابة بفقر الدم، ارتفاع ضغط الدم، أمراض الكلى، وأمراض الأعصاب التي شمل الصرع والغيبوبة.

كما أن التعرض لفترات طويلة من معدن الزرنيخ يؤدي إلى تراكمه في الجلد والشعر والأظافر، ويمكن أن يتسبب في التهاب الجلد وفرط التصبغ وفقدان الشهية، وأعراض أشد خطورة كلما زادت فترة التعرض.

ونصحت «الهيئة» المستهلكين بعدم استخدام المنتج الذي يحمل اسم «REAL BEAUTY EYEBROW LINER Chocolate»، والتخلّص من العينات الموجودة لديهم، مشدّدة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.

وتتخذ «الهيئة» الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع دخوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وطالما تحذر الهيئة من منتجات التجميل المُضرة للبشرة والجسم، في عام 2018 حذرت من 4 منتجات كحل للعيون، لاحتواء اثنين منها على نسبة عالية من الرصاص، والثالث على نسبة عالية من الأنتيمون والنتروزامين، والرابع على نسبة عالية من الرصاص والأنتيمون والكادميوم.

وكشفت الهيئة أنها حللت عينات من منتجات كحل العيون المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتجين على نسبة عالية من الرصاص تجاوزت الحد المسموح به كشوائب في المواصفة القياسية الخليجية، كما ذكرت أسماء الأربعة منتجات منعًا لوقوع المستهلك ضحية أضرارها.