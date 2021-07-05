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نظرية القيم.. جديد سلسلة الفلسفة بقصور الثقافة

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نظرية القيم.. جديد سلسلة الفلسفة بقصور الثقافة نظرية القيم.. جديد سلسلة الفلسفة بقصور الثقافة

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في ضوء توجيهات د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة بزيادة أعداد وعناوين الكتب التي تعمل على إنارة الفكر والتعرف على ثقافات أخرى، صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، إصدارات بسلسلة «الفلسفة»، ضمن مشاركة الهيئة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52 بمركز للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

الإصدارات هي كتاب «نظرية القيم في الفكر المعاصر» للدكتور صلاح قنصوة، وكتاب «سؤال الدولة والعدل الاجتماعي في الليبراليات المعاصرة» للباحث محمد عبده أبوالعلاء، بالإضافة إلى عشرة كتب صدرت بالسلسلة هذا العام وهي «الفلسفة والمستقبل» الدراسات الفلسفية من منظور فلسفي للدكتور رمضان بسطويسي، كتاب «اللٌّمع» لمؤلفه أبونصر الطوسي، كتاب «الفكر العربي وقضايا الحياة اليومية» للدكتور كرم عباس، كتاب «التعرف لمذهب أهل التصوف» لمؤلفه أبوبكر الكلا باذي، كتاب «في التصوف الإسلامي وتاريخه» تأليف رينولد نيكلسون وترجمة أبوالعلا عفيفي، كتاب «الفكر العربي وقضايا الحياة اليومية» للدكتور كرم عباس، كتاب «الفن والتاريخ بين كروتشه وكولنجوود» للدكتور سامح الطنطاوى تقديم د. حسن طلب، كتاب «العمامة المستنيرة» تجديد الفكر الديني عند عبدالمتعال الصعيدي تأليف د. أحمد سالم، كتاب «العلم والدين في الفلسفة المعاصرة» تأليف إميل بوترو وترجمة د. أحمد فؤاد الأهواني، كتاب «هيدجر والنازية» تأليف د. عبده كساب.

كان إجمالي مبيعات الهيئة خلال أول يومين بالمعرض قد بلغ 10 آلاف نسخة وسط إقبال كبير من جمهور المعرض على سلاسل الهيئة كالذخائر وذاكرة الكتابة والهوية ونفاد عدد من العناوين.

يذكر أن جناح الهيئة في معرض الكتاب في صالة 1 جناح B4 وصالة 3 جناح B16 ويستمر المعرض حتى ١٥ يوليو الجاري يوميا من العاشرة صباحا إلى العاشرة مساء، والجمعة من الواحدة ظهرا.

المصرى اليوم

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