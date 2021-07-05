محافظ المنوفية يتفقد أعمال إنشاء المجمعات الخدمية الجديدة وتوصيل الغاز

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توجه اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، الإثنين، لمركز ومدينة أشمون لمتابعة تنفيذ أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير واجهة الريف المصري وتغيير نمط الحياة الريفية للمواطنين وإحداث تنمية حقيقة شاملة بمختلف القطاعات الخدمية.

تابع محافظ المنوفية أعمال إنشاء المجمع التنموي النموذجي بقرية شنشنور والمقام على مساحة 1000متر ويخدم 45 ألف نسمة بهدف تسهيل تقديم الخدمة المقدمة للمواطنين والتخفيف عنهم، حيث جارى تنفيذ أعمال الشدة الخشبية والشبكة الحديدية لصب القواعد، هذا وقد وجه المحافظ رئيس المدينة بإعداد تصور لإستغلال مبني الوحدة المحلية القديمة بشنشور عقب نقل مقر الوحدة للمجمع التنموي لإنشاء سوق نموذجي يخدم أهالي القرية .

كما تابع المحافظ أعمال إنشاء جناح جديد بمدرسة الشهيد عبدالعزيز عبداللطيف الإبتدائية بسمادون (احلال جزئي ) بعدد 14 فصل دراسي ليصبح إجمالي عدد الفصول 62 فصل، موجهاً مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بإدراج المدرسة الثانوية بقرية الكوادي بخطة الهيئة هذا العام للبدء في تنفيذ الأعمال، جاء ذلك استجابة لمطلب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأشارت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بأنه من المقرر الإنتهاء من أعمال التشطيبات لمدرسة الشهيد عبدالعزيز عبداللطيف خلال شهر سبتمبر القادم ودخولها الخدمة هذا العام، مضيفةً أنه تم تسليم عدد 4 مدارس خلال العام المالى 2019/2020 بطاقة 62 فصل دراسى وبقيمة إجمالية تقارب 20 مليون جنية، وجارى العمل بـ 17 مدرسة أخرى خلال العام المالى 2020/2021 بواقع 301 فصل دراسي وبقيمة أجمالية تقارب 109 مليون جنية ليصبح إجمالي عدد الفصول 363 فصل دراسي وذلك للإرتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة .

كما تابع المحافظ الأعمال الإنشائية لمجمع خدمات سمادون على مساحة 1050 متر، حيث تم صب أعمدة الدور الأرضى وذلك كنماذج موحدة لمجموعة من الخدمات تضم مكاتب تموين، شؤون اجتماعية، سجل مدني، ومكتب بريد، شهر عقاري وغيرها من الخدمات الهامة والحيوية التي تمس حياة المواطنين، كما تضم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» مد شبكات مياه وصرف صحي وخطوط غاز طبيعي بالاضافة إلى انشاء محطات رفع وصرف صحي وتوسعات بالمدارس بنطاق المركز، وذلك بهدف تطوير قري الريف ورفع العبء عن المواطنين.

وأشاد محافظ المنوفية على الأداء المشرف للمنطقة المركزية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة في سرعة تنفيذ الأعمال والمتابعة المستمرة والميدانية لكافة المشروعات على أرض الواقع فضلاً عن التعاون المثمر والتنسيق التام مع الجهاز التنفيذي للمحافظة.

وخلال جولته أكد محافظ المنوفية على أن فخامة رئيس الجمهورية يولى اهتماما كبيراً بتلك المبادرة القومية والذى يعد مشروعاَ ضخماً من نوعه في العالم من حيث نسبة المستفيدين وما يشمله من أهداف شاملة للارتقاء بالأبعاد التنموية والخدمية والاجتماعية للمواطنين من الفئات الأكثر احتياجا بقرى الريف المصري، كما أكد المحافظ على أنه يتابع بنفسه وبصفة دورية مراحل تنفيذ كافة الأعمال ضمن المبادرة بقرى مركزي أشمون والشهداء لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن المنوفى.