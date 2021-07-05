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تفاصيل اللقاء الأسبوعي بالمواطنين في الشرقية

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تفاصيل اللقاء الأسبوعي بالمواطنين في الشرقية تفاصيل اللقاء الأسبوعي بالمواطنين في الشرقية

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أناب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الإثنين، سعد الفرماوى سكرتير عام المحافظة، لعقد اللقاء الأسبوعي ببعض المواطنين وذوى الإحتياجات الخاصة بديوان عام المحافظة، للإستماع إلى شكواهم والعمل على حلها، وذلك لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لمشاكلهم، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح ، مشيراً إلى أنه أصدر توجيهات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتخصيص يوم في الإسبوع للقاء المواطنين ،والإستماع لمشاكلهم وحلها فوراً في ضوء الإمكانيات المتاحة.

جاء ذلك بحضور ممثلين عن مديريات القوى العاملة، والتضامن الإجتماعى، والصحة، ونائب رئيس مركز ومدينة أبوكبير ،ومديرة إدارة الإسكان، ومدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، وبحضور 8 مواطنين لعرض شكواهم وإيجاد الحلول العاجلة لها.

استعرض المواطنون شكواهم وطلباتهم ،وتم مناقشة الطلبات المقدمة منهم والتي تمثلت في إيجاد فرص عمل بالقطاع الخاص، والحصول على بعض المساعدات العاجلة، وتوفير علاج مجانى ومعاش تكافل وكرامة.

وخلال اللقاء وجه السكرتير العام ممثل مديرية التضامن الإجتماعى ،بصرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لعدد 8 من الأسر الأكثر إحتياجاً، والتي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها ليساعدها على تحمل أعباء المعيشة ،حيث تم إجراء الأبحاث الاجتماعية عليهم، وأسفرت عن إستحقاقهم لتلك المساعدات، فضلاً عن سرعة الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لإستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر إحتياجاً ،ليمثل مصدر دخل ثابت لهم يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياة ونفقات المعيشة.

وفي سياق متصل، كلف السكرتير العام مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة، بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص للراغبين في العمل والحصول على قوت يومهم، حيث أكد السكرتير العام بالمحافظة عدم توافر أي فرص عمل بالقطاع العام أو الحكومى، وأن فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص فقط ومن خلال مديرية القوى العاملة.

ولتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للحالات المرضية، وجه السكرتير العام مدير عام الطب العلاجى بمديرية الصحة بالشرقية ،بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة على الحالات التي تعاني من أمراض مزمنة، ويحتاجون للعلاج والمتابعة الدورية لحالاتهم لحين تماثلهم للشفاء، وذلك بعد أن تقدم عدد من المواطنين يتضررون من عدم قدرتهم على تحمل نفقات العلاج .

أكد محافظ الشرقية على ضرورة وضع حلول للشكاوى، وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين في كافة القطاعات بمراكز وقرى المحافظة، والإستجابة العاجلة لطلبات المواطنين خاصة التي تم تقديمها لإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

المصرى اليوم

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