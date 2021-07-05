مساء اليوم.. إعلان تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية

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بحضور قادة المنظومة.. تضمنت حزمة واسعة من المشروعات الكبرى والمبادرات الطموحة

ينتظر أن تعلن وزارة النقل والخدمات اللوجستية، مساء اليوم الاثنين تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها سمو ولي الأسبوع الماضي.

وستعلن التفاصيل في مؤتمر صحفي يعقد مساء اليوم بحضور قادة المنظومة.

يشار إلى أن الاستراتيجية تضمنت حزمة واسعة من المشروعات الكبرى والمبادرات الطموحة التي ستدفع بخدمات النقل وصناعة الخدمات اللوجستية إلى مراتب متقدمة إقليميًا ودوليًا لدعم التنمية المستدامة في كافة مناطق المملكة.

وتتضمن الاستراتيجية إنشاء منصات ومناطق لوجستية عالمية ومحاور دولية للطيران، وكذلك تطوير البنى التحتية للموانئ وتوسيع طاقتها الاستيعابية ورفع كفاءتها التشغيلية عبر تمكين واستثمار القدرات لدعم التنمية المستدامة.

وستعمل منظومة النقل والخدمات اللوجستية وفق منهجية متماسكة، أساسها توسيع الشراكة مع القطاع الخاص وتطبيق أعلى الممارسات في استخدام البنى التحتية وتمكين نمو الأعمال وتوسيع الاستثمارات وتعزيز جودة الخدمات التي تقدم للعملاء والمستفيدين.