أخبار عاجلة

اللغة الفرنسية تعيد البسمة لطلاب أسوان -
«الإعلام الرقمي والأمن المعلوماتي».. جلسة بحثية بمؤتمر «إعلام القاهرة» -
«الوطنية للصحافة»: إرسال بدل االتكنولوجيا للمؤسسات بـ«الزيادة» الأربعاء المقبل -
لتسهيل التبادل التجاري والانتقال.. رصف 3110 كم طرقا محلية في المحافظات -
وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول أنشطة معهد بحوث البترول المصري -
«سموم المنيا» ينجح في إنقاذ ربة منزل تناولت قرص غلال «سام» بالخطأ -
مد أجل الحكم على المتهمين ب«محاولة تصوير قاعدة بلبيس الجوية»لـ26 يوليو -
اتحاد الغرف السياحية يوقَّع عقد تحديث الاستراتيجية الوطنية للسياحة -
تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ«6 إبريل» في اتهامه بالتظاهر والتجمهر لـ8 أغسطس -
تأجيل محاكمة أيمن بهجت قمر بـ«التهرب الضريبى» لـ 6 سبتمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمير تبوك يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة

Print
أمير تبوك يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة أمير تبوك يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة
أشاد باهتمام القيادة لينعم أبناء المملكة بالسكن المناسب

أمير تبوك يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة

ترأس أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة، بحضور أعضاء اللجنة.

وأكد أمير المنطقة على ما تحظى به مشاريع الإسكان من دعم واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لينعم أبناء هذا الوطن بالسكن المناسب.

ونوّه بأهمية مبادرة الإسكان التنموي كإحدى أهداف رؤية المملكة 2030، لتلبية احتياجات المجتمع من الوحدات السكنية. مشيداً بجهود وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان وجميع العاملين بالوزارة.

عقب ذلك، تم استعراض ما تم إنجازه من قبل اللجنة خلال الفترة الماضية، التي تمثلت في تسليم الوحدات السكنية وأراضي للبناء عليها للمستفيدين بالمنطقة، وآلية الاستفادة من منصة جود للحالات الإنسانية.

كذلك تم استعراض أبرز التوصيات والقرارات للاجتماع السابق وما تم فيها من إجراءات ومستوى الإنجاز وتحقيق المهام والمستهدفات.

كما اطلع على تقرير عن أبرز مشاريع الإسكان التنموي والخطط المستقبلية، والاتفاقيات التي وقعتها الجمعيات الخيرية بالمنطقة مع الوزارة، بالإضافة إلى جهود المتطوعين مع الإسكان للتعريف بمنتجاته والجهات والأفراد المستحقة للإسكان، وتضافر الجهود مع الجهات الحكومية والخيرية لتسليم الوحدات السكنية للمواطنين.

وحثّ أمير تبوك القطاعات المعنية بالمنطقة على سرعة إنجاز المهام وتسهيل الإجراءات لضمان سرعة تلبية احتياج الأسر المستفيدين من الإسكان التنموي ومواصلة الجهود لاستكمال جميع الطلبات لخدمة أهالي المنطقة المستفيدين من منتجات الإسكان. كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ حيالها التوصيات اللازمة.

وفي ختام الاجتماع، سأل أمير تبوك، الله -العلي القدير- أن يديم على بلادنا أمنها وعزها وازدهارها في ظل القيادة الحكيمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمين حائل يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية الاستثمار بواجهة المنطقة الترفيهية

أمين حائل يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية الاستثمار بواجهة المنطقة الترفيهية

المركز الوطني للقياس يستقبل وفد "تعارفوا"

المركز الوطني للقياس يستقبل وفد "تعارفوا"

السودان: روسيا تستطيع إقناع إثيوبيا بتحكيم صوت العقل في أزمة سد النهضة

السودان: روسيا تستطيع إقناع إثيوبيا بتحكيم صوت العقل في أزمة سد النهضة

جولات رقابية على مصانع سخانات المياه في مناطق عدة بالمملكة

جولات رقابية على مصانع سخانات المياه في مناطق عدة بالمملكة