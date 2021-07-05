نقابة المهن التمثيلية عن الراحلة صاحبة «وأنا مالي يا لمبي»: لا نعرف من هي سحر كامل

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توفيت منذ قليل الفنانة سحر كامل عن عمر يناهز الـ ٤٢ عاما. وتواصلت المصري اليوم مع نقيب المهن التمثيلية لمعرفة أسباب الوفاة ومكان الدفن، وقال أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية، في تصريح مقتضب للجريدة: «لا نعرف من هي سحر كامل من الأساس ولا تمت للنقابة بأي صلة».

كانت الفنانة الراحلة عُرفت بدورها في فيلم «الناظر»، حيث جسدت دور زوجة «اللمبي» وهو الفنان محمد سعد، واشتهرت بمقولة صاحبة «وأنا مالي يا لمبي»، وبدورها في فيلم «وش إجرام» مع الفنان محمد هنيدي، وقبلها مشاركتها في فيلم «جاءنا البيان التالي» بدور مع «هنيدي» أيضًا، كما لمعت بدورها في فيلم «حاحا وتفاحة».

يذكر أنها درست في كلية التجارة بجامعة عين شمس، وحكت الفنانة في أحد اللقاءات التليفزيونية أنها عشقت التمثيل منذ مرحلة الطفولة، حيث أنها أدت أول أدوارها في مرحلة الثانوية العامة.

وقالت «سحر»: «كان أول دور لي في فيلم مع المخرج الكبير ناجي أنجلو والفنانة الكبيرة مديحة كامل، كنت في أولى ثانوي ووالدي ووالدتي رفضوا إني أمثل».

وأضافت: «أوهمتهم إني عندي انهيار عصبي حتى أضغط عليهم ليوافقوا على التمثيل، لحد ما أمي أقنعت بابا ووافق على مشاركتي في الفيلم، وفعلا شاركت فيه بمشهد واحد وكان ده أول فيلم أعمله تقريبا سنة 1979».

وفي برنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، لفتت إلى أن زوجها طلقها بسبب مشهد في فيلم «حاحا وتفاحة»: «جوزي طلقني قبل كده بسبب مشهد في فيلم (حاحا وتفاحة) بسبب مشهد كده اتخطفت فيه».

وتابعت سحر كامل: «جوزي أول ما شاف المشهد ده في العرض الخاص رمى عليا يمين الطلاق 3 مرات، ولجأنا بعد كده للمحلل ورجعنا لبعض تاني».